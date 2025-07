Kitálalt az informátor: ezért ment tönkre Harry herceg és Erzsébet királynő kapcsolata – Kínos részletek

Kiderült, hogy mi volt az a pillanat, amikor Harry herceg elszúrta a kapcsolatát nagymamájával, Erzsébet királynővel. Az eset nem sokkal Meghan Markle-el való esküvője előtt történt.

Harry herceg és Meghan Markle is felelős azért, hogy Erzsébet királynő elégedetlen volt az esküvőjükkel

(Fotó: Alexi Lubomirski / Northfoto)

Harry herceg így tette tönkre a kapcsolatát Erzsébet királynővel

Végre kiderült, mi volt az oka annak, hogy Erzsébet királynő megorrolt Harry hercegre. Sally Bedell Smith királyi életrajz író vasárnap a Substack olvasói előtt leleplezte az igazságot. Állítása szerint a 2022-ben elhunyt Erzsébet királynő úgy érezte Harry herceg kihagyta őt az esküvői terveiből:

Harry goromba volt Erzsébettel egy 2018 februári, az esküvővel kapcsolatos megbeszélésen, így a királynő nagyon aggódott a vőlegény miatt.

A királyi életrajzíró azt is hozzátette, hogy:

„A királynőt megdöbbentette, hogy Harry megkérte a canterbury-i érseket, hogy a Szent György-kápolnában tartsa meg az esküvői szertartást anélkül, hogy előbb engedélyt kért volna a windsor-i dékántól.”

Meghan Markle is hibát követett el

Sally Bedell Smith szerint nemcsak Harry herceg volt az, aki hibázott. Állítása szerint Meghan Markle is tett azért, hogy Erzsébet királynő úgy érezze, hogy kihagyják az esküvő tervezéséből. Az uralkodónőt az bántotta, hogy a sussex-i hercegné nem árulta el az esküvői ruhája részleteit, mielőtt az oltárhoz lépett volna. Továbbá az is zavarta, hogy Meghan Markle, Vilmos herceg és Katalin hercegné sem tudott jól együtt működni az esküvőszervezésnél, amiért egyértelműen a sussex-i hercegnét tette felelőssé.

Erzsébet királynő úgy érezte, hogy kihagyták őt az esküvői tervezésekből

(Fotó: i-Images / Pool / Northfoto)

A királyi életrajzíró felfedte a forrását is

Sally Bedell Smith azt is felfedte, hogy ki volt az informátora. A királyi életrajzíró bevallotta, hogy az összes ezzel kapcsolatos információt Lady Elizabeth Anson-tól szerezte még 2019-ben, egy évvel a halála előtt. Anson akkor egy telefonhívás alkalmával számolt be az uralkodónő aggályairól. Erzsébet királynő unokatestvére akkor azt állította, hogy még nem döntötte el, kedveli-e Meghan Markle-t, mivel nem érzi úgy, hogy szerelmes lenne. Harry herceg és Meghan Markle esküvőjét 2018. május 19-én tartották a windsori kastély Szent György-kápolnájában, amin természetesen Erzsébet királynő is részt vett.