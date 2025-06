Harry herceg békülni szeretne Károly királlyal és Vilmos herceggel

Az Amerikában élő herceg már nem bírja tovább a családja nélkül, békülni szeretne. Harry herceg olajágat kínál édesapjának és testvérének azzal, hogy meghívja őket a szerelemprojektje, az Invictus Games tornájára - csak éppen a két év múlva rendezendőre.

Harry herceg-nek az Invictus Games az egyetlen olyan projektje, amire teljes egészében büszke is lehet (Fotó: PA / Northfoto)

Harry herceg békülni szeretne édesapjával és testvérével

Régóta feszültség van Harry herceg és a brit királyi család között. Sussex hercege egészen Amerikáig repült a családi gondok elől. Most azonban egyre többször kerül felszínre benne a családja hiánya, éppen ezért úgy döntött, olajágat kínál testvérének és édesapjának. Harry herceg meg szeretné hívni III. Károly királyt és Vilmos herceget az ő kis szerelemprojektjére, a 2027-es Invictus Games-re. A terv szerint még ebben a hónapban kiküldik a meghívókat, hogy a királyi család feje biztosan ráérjen abban az időpontban. Köztudott ugyanis, hogy III. Károly király három évre előre tervezi meg a programjait. A hírt egy megbízható forrás is megerősítette a DailyMail-nek:

Harry beleegyezett, hogy az Invictus többi szervezője meghívást küldjön a családjának. Remélik, hogy a királyi család eljön, hogy támogassa a résztvevő sebesült veteránokat.

Lehetséges, hogy Károly kénytelen visszautasítani a meghívást

A brit királyi udvartartás valószínűleg hajlandó lesz udvariasságból elfogadni a békejobbot, amit Harry herceg kínál. Ez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy Vilmos vagy Károly jelen is lesznek. Utóbbinak már most van másik programja, ugyanis az Invictus Games-t 2027. július 12-én nyitják meg a birminghami NEC-ben, és július 17-én fejezik be. Pont aznap, amikor Kamilla királyné 80. születésnapja lesz. A király számára pedig nagyon fontos, hogy együtt lehessen párjával ezen a fontos napon. A kerek évfordulót pedig biztosan hatalmas ünnepséggel koronázzák majd meg. De egy megbízható forrás szerint Károly király mindenképpen megfontolja majd a részvételt, ugyanis szeretne közelebb kerülni kisebbik fia gyermekeihez, és szeretne kibékülni Harry herceggel is. Továbbá nagyon büszke fiára. Tudja, hogy az Invictus Games az ő szerelemprojektje és lenyűgözőnek tartja, amit elért ezzel kapcsolatban: