Kiszabadult a királyi családból Meghan Markle: végre reagált a vírusként terjedő videójára

Hónap elején körbejárta a világot az a videó, amin a sussexi hercegné férjével táncol egy régi Tiktok által felkapott zenére. Meghan Markle most két héttel a videó elterjedése után megszólalt a felvétellel kapcsolatban.

Meghan Markle örül, hogy a közösségi oldalán végre a saját szabályai szerint oszthatja meg az életét

(Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Meghan Markle megszólalt a videójával kapcsolatban

Harry herceg felesége végre megszólalt a felvétellel kapcsolatban, amit még hónap elején osztott meg magáról. A videón a terhes Meghan Markle a férjével a szülőszobában egy TikTok-on felkapott zenére táncol a szülés előtt. Most pedig a sussexi hercegné két héttel a felvétel megosztása után egy podcast műsorban nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Meghan Markle azt hirdette, hogy boldog, hogy végre 'megoszthatja az autentikus életét' a 'saját feltételei szerint'.

Hitelesnek kell lenned. Láttad a 'Baby Momma' táncomat? Az négy évvel ezelőtt volt.

Meghan Markle hozzátette, hogy ez egy nagyon jó emlékeztető arra, hogy a sok zaj vagy bármi, amit az emberek csinálnak, a mögött még mindig van egy egész élet. Egy igazi, hiteles, szórakoztató élet, ami a színfalak mögött zajlik.

Meghan Markle hálás, hogy megmutathatja az igazi oldalát

A sussexi hercegné ugyanis jó darabig csak úgy lehetett fent a közösségi oldalakon, hogy egy komplett királyi stáb rakja össze rá a tartalmakat. Nem lehetett olyan oldala, amin a saját elgondolása szerint vannak feltöltve a képek és a videók. Harry herceg felesége a podcast műsorban bevallotta, mennyire hálás, hogy újra jelen lehet a közösségi médiában illetve, hogy ezt a saját szabályai szerint teheti:

Hálás vagyok, hogy most, hogy újra jelen vagyok a közösségi oldalakon, van egy hely, ahol ezt a saját feltételeim szerint megoszthatom.

Emma Grede a videót látva nem hitt a szemének. A beszélgetésük alatt elismerte, hogy legalább hússzor megnézte egymás után, annyira hihetetlen volt számára ez a tartalom:

Azt mondtam, oké, Meghan és Harry, hajrá. De ez te vagy, ugye? Olyan módon, ahogy eddig nem láthattunk téged?!

Meghan Markle mindamellett, hogy feleségként és anyaként próbál helytállni, építi a saját márkáját és készíti sorozatának új évadát

(Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Meghan Markle szeretné tudni az igazságot

A podcast műsorban Emma Grede arra is rákérdezett a sussexi hercegnénél, hogy változtatna-e valamit az életében, ha újrakezdhetné. Meghan Markle erre azt válaszolta, hogy:

Igen, megkérném az embereket, hogy mondjanak igazat.

Amióta férjével elköltöztek Amerikába, azóta Meghan Markle sokkal felszabadultabban tudja élni az életét. Az utóbbi időben Harry herceg felesége rengeteg időt tölt azzal, hogy felépítse új márkáját, az As ever-t. Mindemellett a Netflixen is készül a Szeretettel: Meghan című sorozatának a második évada. Továbbá próbál helytállni édesanyaként és feleségként is. De hálás, hogy ezeket mind meg tudja tenni és nincs senki, aki bekorlátozná őt úgy, mint annak idején, amikor szorosan együtt éltek a királyi családdal.