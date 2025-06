A Meghan Markle-t kritizáló Brooke Shields videóját rejtélyes módon törölték

India Hicks rejtélyes módon törölte azt a videót, amelyben a hollywoodi színésznő kritikusan nyilatkozik a sussexi hercegnéről. A videón Brooke Shields arról számolt be épp, hogy az SXSW fesztiválon belefojtotta a szót Meghan Markle-be, aki épp túlfontoskodta a szerepét.

Meghan Markle kínos videója hirtelen eltűnt India Hicks oldaláról

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Rejtélyes módon törölve lett a Meghan Markle kínos videója

III. Károly király keresztlánya törölte oldaláról azt a videót, amiben Brooke Shields kínos helyzetbe hozta Meghan Markle-t. India Hicks, aki Károly és Diana esküvőjén koszorúslány volt, az oldaláról rejtélyes módon eltűntette a videót az egyik podcast műsoráról, amiben a vendége Brooke Shields volt. Az An Unexpected Journey című adásban a hollywoodi sztár arról számolt be, hogy milyen kínos volt, amikor belefojtotta a szót Meghan Markle-be az SXSW fesztiválon. A videó helyére pedig egy Londonról és annak legjobb cukrászdáiról szóló epizód került. III. Károly keresztlánya nem kommentálta a történteket.

Brooke Shields nem akart bunkó lenni, csak meg akarta oldani a helyzetet

Fotó: Jeremy Smith / Northfoto

Brooke Shields úgy érezte, muszáj ezt tennie

A törölt videóban Brooke részletesen elmesélte, hogy miért is érezte úgy, hogy muszáj valahogy leállítania Meghan Markle-t. Még tavaly márciusban vendégeskedtek együtt a nemzetközi nőnap alkalmából az SXSW fesztiválon, ahol a beszélgetés témája a nők a médiában és a szórakoztatóiparban betöltött szerepe volt. Meghan Markle azonban belekezdett egy sokkal mélyebb történetbe, ami még a gyerekkorától indul, amikor ő 11 évesen sikeresen megváltoztatott egy mosogatószappan reklámot, mert szerinte az megsértette a nőket. Brooke Shields úgy érezte, ez egy kicsit mélyebb téma, mint amire a hallgatók akkor készültek és félt, hogy nem mindenki fog tudni azonosulni egy olyan nővel, aki már ilyen fiatalon ilyen 'komoly és értékes'. Ezért inkább közbeszólt és belefojtotta a szót a sussexi hercegnébe.

India Hicks, III. Károly király keresztlánya volt az egyik koszorúslány Károly és Diana esküvőjén

Fotó: PA / Northfoto

III. Károly király keresztlánya szerint Brooke Shields helyesen cselekedett

Az SXSW fesztiválon a 60 éves színésznő ezután humorosan annyit mondott, hogy ő 11 évesen egy prostituáltat játszott. Ezzel próbálta oldani a feszültséget. Amikor pedig India Hicks podcast műsorában beszámolt a kínos beszélgetésről, akkor hozzátette, hogy nem akart bunkó lenni, csak meg akarta oldani a helyzetet:

Egyszerűen túl értékes volt. Én pedig azt gondoltam, hogy nem akarnak majd itt ülni 45 percig, és hallgatni, hogy valaki ilyen fontoskodó vagy komoly legyen.

Károly király keresztlánya egyetértett abban, hogy a Meghan által teremtett komoly hangulatot feloldani helyes volt:

Szerintem ez zseniális volt

A színésznő mondandója után még meg is kérdezte a műsorvezetőt, hogy:

Nem tudom, hogy ezt ki kell-e vágnod

Ez végül nem történt meg. India Hicks a teljes beszélgetést feltöltötte oldalára, majd miután a média felkapta, rejtélyes módon törölve lett onnan.