Meghan Markle-nek bűntudata van a túl sok pénze miatt

Meghan Markle fittyet hányt az etikettre. A szinte senki által nem hallgatott podcast műsorában vallott arról, hogy milyen érzés gazdagnak lenni.

Meghan Markle-nek bűntudata van azért, mert sok pénze van, ugyanakkor úgy érzi, sosem lesz elég neki belőle (Fotó: CraSH / Northfoto)

Meghan Markle bűntudatot érez anyagi helyzete miatt

A sussex-i hercegné május 27-i podcast műsorában, a Confessions of a Female Founderben beszélt egy sokak számára tabunak minősülő témáról, az anyagi helyzetről. A podcast műsorának vendége Sara Blakely volt, aki a Spanx nevű márkájával milliárdos üzletasszony lett. Blakely arra buzdította a hallgatókat, hogy legyenek sokkal öntudatosabbak és merjék feltenni maguknak azt a kérdést, hogy:

Milyen a gondolkodásmódom a pénzzel kapcsolatban?

Meghan Markle erre azt válaszolta, hogy sok nőnek - beleértve őt is - azt tanították, hogy egyáltalán ne is beszéljenek a pénzről. Sőt az, ha sok pénzed van, az keltsen bűntudatot:

Azt hiszem sokunkat, különösen a nőket arra tanítanak, hogy egyáltalán ne is beszéljünk a pénzről. És legyen bűntudatod, ha sok van.

És miközben nem beszélhetnek a sok pénzükről, kialakul bennük az érzés, hogy még több pénzt akarnak.

Meghan Markle és Harry herceg függetlenedtek a királyi családtól

Meghan Markle színésznőként dolgozott, mielőtt megismerte volna férjét, Harry herceget. A színésznő 8 évadon keresztül volt az egyik főszereplője a nagy sikerű Briliáns elmék című sorozatnak. Ám amikor a brit királyi család tagja lett, kénytelen volt abbahagyni a színészkedést. Házasságkötésük után, 2020-ban ráadásul bejelentették, hogy szeretnének visszalépni királyi szerepeiktől és szeretnének önálló életet élni. A királyi család reakciója erre az volt, hogy megszüntetett minden anyagi támogatást irányukba. Harry herceg ezután úgy nyilatkozott Oprah Winfrey műsorában erről, hogy:

„A királyi család szó szerint elvágott engem anyagilag.”

Az egyetlen, ami megmaradt nekik, az a Harry herceg édesanyjától, Diana hercegnőtől származó vagyon, amit a fiára hagyott. Ebből tudtak új életet kezdeni Amerikában.

Meghan Markle és Harry herceg Amerikába költöztek egy új élet reményében (Fotó: mpi43 / Northfoto)

Új életet kezdtek Amerikában

Ezután Harry herceg és Meghan Markle Kaliforniában, Montecitóban vásárolt magának egy házat, ahol azóta is élnek. Meghan Markle megalapította saját márkáját, az As ever-t, partnerséget kötött a Netflix-szel és új sorozatának, a Szeretettel: Meghan-nek már a második évadán dolgozik. Harry herceg bevallotta, hogy ez abszolút nem volt a terv része, ő csak annyi pénzt szeretett volna, amivel anyagi biztonságot tud adni családjának.