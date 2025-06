Harry herceg Spencer-re szeretné cserélni nevét

Harry herceg meg akarja változtatni családnevét. A sussex-i herceg a nagybátyja véleményét kérte ki azzal kapcsolatban, hogy felvegye-e édesanyja vezetéknevét, a Spencer családnevet.

Harry herceg édesanyja vezetéknevét szerette volna felvenni / Fotó: AGENCE/BESTIMAGE/Northfoto

Harry herceg édesanyja családnevére cserélné sajátját

A The Mail Sunday tudomására jutott, hogy Harry herceg az előző Egyesült Királyságba tett látogatásakor felkereste nagybátyját egy kínos kérdés megvitatása miatt. A sussex-i herceg arról kérdezte Earl Spencer-t, akinek a családi székhelye northamptonshire-i Althorp-ban van, hogy mi a véleménye arról, ha megváltoztatja vezetéknevét és felveszi édesanyja, Diana hercegnő családnevét, a Spencer-t. Harry herceg már annak is utánanézett, hogy milyen következményekkel járna ez az ő, és családja életében.

A névváltoztatás lemondással járna

Harry herceg egyik barátja állítása szerint Diana hercegnő testvére nem támogatta unokaöccse ötletét.

Nagyon barátságos beszélgetést folytattak, és Spencer lebeszélte őt egy ilyen lépésről.

A névváltoztatás esetén ugyanis le kellene mondania a Mountbatten-Windsor-ról, amelyet gyermekei, Archie herceg és Lilibet hercegnő is használnak. Harry herceg és Meghan Markle gyerekeinek hivatalos neve jelenleg: Archie Harrison Mountbatten-Windsor és Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, amennyiben apjuk úgy dönt, hogy nevet változtat, akkor a gyerekeiknek is szükséges lemondani a Mountbatten-Windsor névről.

Harry herceg felesége álmát váltotta volna valóra a névváltoztatással / Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto

A névváltoztatással Meghan Markle álma végre teljesülne

Harry herceg ötlete, hogy felvegye édesanyja nevét, sok embert érintene. De legfőképpen a közvetlen családját, vagyis feleségét, Meghan Markle-t és gyermekeiket. Tom Bower királyi író azt állítja, hogy Meghan Markle minden álma, hogy Diana hercegnő legyen. A névváltoztatással pedig még egy lépéssel közelebb került volna ehhez, hiszen így a lánya neve akkor Lilibet Diana Spencer lett volna és ezzel hatalmas tiszteletét fejezhette volna ki férje, vagyis Harry herceg édesanyja előtt. És amennyire nagy öröm lenne ez Meghan Markle számára, akkora fájdalom lenne Harry herceg édesapja, Károly király számára, hiszen ő is a Mountbatten-Windsor nevet viseli. Nem tudná túltenni magát azon, ha fia még a nevét is megváltoztatná. Így is nagy fájdalom számára az, hogy kisebbik fia Amerikáig menekült a királyi család elől.