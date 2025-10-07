Power bank tilalom a repülőgépeken: új szabályok léptek életbe, ez minden utast érint

Ha a következő utazásodra a Vietnam Airlines vagy Vietjet Air járataival készülsz, érdemes alaposan átnézni a táskád tartalmát. Az egyik legnépszerűbb utazási kütyü, a power bank, mostantól szigorú korlátozások alá esik a fedélzeten. A két légitársaság csatlakozik azokhoz a nagy nemzetközi cégekhez, amelyek az utóbbi időben a lítium-ion akkumulátorok okozta kockázatok miatt vezettek be új szabályokat.
A változás lényege, hogy a power bankok nem használhatók repülés közben, és a fedélzeti töltőportokhoz sem csatlakoztathatók. Utasoknak a beszállás előtt látható helyen kell elhelyezniük az eszközöket a kézipoggyászban, ellenőrizve, hogy mennyit visznek magukkal. A szabály szigorúan tiltja az akkumulátorok feladását a poggyászban, mivel a raktérben a hőmérséklet és a nyomás változásai fokozottan veszélyeztethetik az eszközök biztonságát.
A lítium-ion és lítium-polimer akkumulátorok rendkívül érzékenyek a hőre, ütésre és a gyors nyomásváltozásokra. Ráadásul ez a veszély nem csupán elméleti: a nem megfelelően kezelt akkumulátor rövidzárlatot, túlmelegedést, sőt, komolyabb esetben tüzet vagy robbanást is okozhat. Különösen a poggyásztérben tárolt eszközök jelentik a legnagyobb kockázatot, ahol a személyzet nehezen tudja felügyelni a biztonságot, és a környezeti feltételek ingadozása fokozhatja a problémát.
Ezért a légitársaságok a következő mennyiségi és teljesítménybeli korlátokat vezették be: 100 wattóráig (Wh) tíz akkumulátor engedélyezett személyenként, 100 és 160 Wh között két darab, 160 Wh fölött pedig semmilyen eszköz nem vihető a fedélzetre.
Az utasoknak érdemes a készülék specifikációját ellenőrizniük, mielőtt útnak indulnak.
A Vietnam Airlines és a Vietjet Air mellett a világ más nagy légitársaságai, köztük a Cathay Pacific, az Emirates és a Singapore Airlines is szigorította a power bankok használatát az elmúlt évben. A légitársaságok új biztonsági felszereléseket is bevezettek, például hőálló kesztyűket és tűzmegfékező tasakokat a fedélzeten, hogy bármilyen vészhelyzetet gyorsan és biztonságosan kezelni tudjanak.
A változtatások hátterében egy konkrét incidens áll: az Air Busan gépén januárban tűz keletkezett Gimhae repülőterén, ami három utas kisebb sérülését okozta. A vizsgálat első eredményei szerint a tűz oka egy power bank belső szigetelésének meghibásodása lehetett. Az eset jól mutatja, hogy a lítium akkumulátorok veszélyei nem elméletiek, hanem a repülésbiztonság szempontjából komoly tényezők.
Bár az új szabályok elsőre szigorúnak tűnhetnek, a cél egyértelmű: minden utas biztonságának garantálása. Tehát a következő utazásodra érdemes a power bankokat a kézipoggyászban, jól látható helyen elhelyezni, és ellenőrizni, hogy mennyi eszközt vihetsz magaddal.
