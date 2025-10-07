Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A power bank fedélzeti szállítása újabb légitársaságoknál került tiltólistára

Power bank tilalom a repülőgépeken: új szabályok léptek életbe, ez minden utast érint

repülés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 12:45
robbanásveszélytiltólista
Egyre több légitársaság szigorítja a szabályokat, és korlátozza az utasok által fedélzetre vihető eszközöket. A legújabb intézkedések középpontjában most a power bank áll, amelynek használatát több helyen teljesen megtiltották a repülés ideje alatt.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Ha a következő utazásodra a Vietnam Airlines vagy Vietjet Air járataival készülsz, érdemes alaposan átnézni a táskád tartalmát. Az egyik legnépszerűbb utazási kütyü, a power bank, mostantól szigorú korlátozások alá esik a fedélzeten. A két légitársaság csatlakozik azokhoz a nagy nemzetközi cégekhez, amelyek az utóbbi időben a lítium-ion akkumulátorok okozta kockázatok miatt vezettek be új szabályokat.

power bank kézitáskában
Egyre több légitársaság tiltja meg a power bankok használatát a repülés ideje alatt.
Fotó: AtlasStudio /  Shutterstock 

Miért veszélyesek a power bankok a levegőben?

A változás lényege, hogy a power bankok nem használhatók repülés közben, és a fedélzeti töltőportokhoz sem csatlakoztathatók. Utasoknak a beszállás előtt látható helyen kell elhelyezniük az eszközöket a kézipoggyászban, ellenőrizve, hogy mennyit visznek magukkal. A szabály szigorúan tiltja az akkumulátorok feladását a poggyászban, mivel a raktérben a hőmérséklet és a nyomás változásai fokozottan veszélyeztethetik az eszközök biztonságát.

A lítium-ion és lítium-polimer akkumulátorok rendkívül érzékenyek a hőre, ütésre és a gyors nyomásváltozásokra. Ráadásul ez a veszély nem csupán elméleti: a nem megfelelően kezelt akkumulátor rövidzárlatot, túlmelegedést, sőt, komolyabb esetben tüzet vagy robbanást is okozhat. Különösen a poggyásztérben tárolt eszközök jelentik a legnagyobb kockázatot, ahol a személyzet nehezen tudja felügyelni a biztonságot, és a környezeti feltételek ingadozása fokozhatja a problémát.

Ezért a légitársaságok a következő mennyiségi és teljesítménybeli korlátokat vezették be: 100 wattóráig (Wh) tíz akkumulátor engedélyezett személyenként, 100 és 160 Wh között két darab, 160 Wh fölött pedig semmilyen eszköz nem vihető a fedélzetre

Az utasoknak érdemes a készülék specifikációját ellenőrizniük, mielőtt útnak indulnak.

mobiltelefon power bankra csatlakoztatva
A power bankok rendkívül érzékenyek a hőre, ütésre és a gyors nyomásváltozásokra, ezért igen veszélyes a használatuk a levegőben.
Fotó: marekuliasz /  Shutterstock 

Biztonsági fejlesztések és a nemzetközi trend

A Vietnam Airlines és a Vietjet Air mellett a világ más nagy légitársaságai, köztük a Cathay Pacific, az Emirates és a Singapore Airlines is szigorította a power bankok használatát az elmúlt évben. A légitársaságok új biztonsági felszereléseket is bevezettek, például hőálló kesztyűket és tűzmegfékező tasakokat a fedélzeten, hogy bármilyen vészhelyzetet gyorsan és biztonságosan kezelni tudjanak.

A változtatások hátterében egy konkrét incidens áll: az Air Busan gépén januárban tűz keletkezett Gimhae repülőterén, ami három utas kisebb sérülését okozta. A vizsgálat első eredményei szerint a tűz oka egy power bank belső szigetelésének meghibásodása lehetett. Az eset jól mutatja, hogy a lítium akkumulátorok veszélyei nem elméletiek, hanem a repülésbiztonság szempontjából komoly tényezők.

Bár az új szabályok elsőre szigorúnak tűnhetnek, a cél egyértelmű: minden utas biztonságának garantálása. Tehát a következő utazásodra érdemes a power bankokat a kézipoggyászban, jól látható helyen elhelyezni, és ellenőrizni, hogy mennyi eszközt vihetsz magaddal. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu