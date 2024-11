Most tudtuk meg: Révész Zsuzsa, az RTL egykori kommunikációs vezetője volt a Budapesten meggyilkolt édesanya - fotó

Ahogy arról a Bors beszámolt, azzal a megdöbbentő hírrel indult a vasárnap reggel, hogy november 2-án meggyilkoltak egy édesanyát Budapesten, a II. kerületben.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Az első hírekből még nem derült ki sok részlet a tragédiáról, annyi volt bizonyos, hogy november 2-án 18:50 perc körüli időben egy 18 éves férfi rátámadt volt barátnőjének 51 éves édesanyjára, aki belehalt a sérüléseibe. A rendőrség beszámolója szerint a helyszínről a férfi elmenekült, ám a BRFK nyomozói azonosították, majd hajtóvadászatot indítottak ellene.

Végül a beszerzett adatok alapján, a Kistelek Rendőrkapitányság egyenruhásaival együttműködve rövid időn belül, 2024. november 3-án 4 óra körüli időben a rendőrök Kisteleken elfogták Sz. Tamást.

Az RTL volt kommunikációs igazgatója az áldozat

A Metropol legfrissebb információ szerint

az 51 éves családanya kommunikációs szakemberként dolgozott, korábban az RTL kommunikációs igazgatója volt, legutóbb pedig egy budapesti egyetem stratégiai és PR vezetőjeként munkálkodott.

A lap szerint szakmájában és magánéletében is köztisztelet övezte Zsuzsannát, akit most százak gyászolnak. Azt még mindig nem tudni pontosan, hogy mi történt a támadás során, a rendőrség továbbra is vizsgálja a tragédia körülményeit. A helyiek sem tudják, hogy mi történhetett, a legtöbb házbeli azt mondta: nem is látták a fiatalt a ház körül, nemhogy a gyilkosság napján, de korábban sem - írja a Metropol.