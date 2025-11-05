Sokkoló részletekkel szembesültek Mackenzie Michalski szülei - szívszorító módon emlékeznek meg

Tavaly november óta gyászol a Budapesten meggyilkolt amerikai ápolónő, Mackenzie Michalski családja. Ismeretes, Kenzie szenvedélyes utazó volt, Magyarország és Budapest pedig különösen közel állt a szívéhez, többször is járt hazánkban. Így tett tavaly novemberben is, amikor ismét egy kis kikapcsolódásra érkezett Budapestre. Azonban november 5-én, egyik pillanatról a másikra nyoma veszett. Bár a fél város a fiatal amerikai turistát kereste, másnap lesújtó hír érkezett: a nőt meggyilkolták, a rendőrök már csak a holttestét találták meg.

Mackenzie Michalskit kikötözte, bántalmazta, majd megfojtotta gyilkosa Fotó: Facebook

Mackenzie Michalski emléke előtt tisztelegnek

Kiderült, hogy Kenzie-vel az az ír férfi végzett, akivel az amerikai nő aznap este ismerkedett meg. Az akkor 37 éves L. T. M. és Kenzie alaposan össze is melegedtek, olyannyira, hogy Kenzie felment a férfi bérelt lakásába, ahol intim viszonyba keveredtek. Ekkor azonban a férfi végzett Mackenzivel, a nő bőröndbe csomagolt testét pedig a Balaton mellett rejtette el. Bár L. T. M. azóta is letartóztatásban van, ő végig azt állította: nem gyilkosság, csupán borzalmas baleset történt, Kenzie halálát egy elfajult szexuális játék okozta. Mackenzie családja azonban egy szavát sem hitte:

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a lányunk halála - az ellenkező állítások ellenére - sem volt véletlen. Szándékos és erőszakos gyilkosság volt

- szögezte le a nő édesanyja, Jill. A borzalomnak már közel egy éve, azonban a gyász nem csitul. Most a család és Kenzie újabb borzalmas megpróbáltatás elé néznek: az ír férfi ellen vádat emeltek, a vádiratból pedig kiderült, milyen szörnyűséget is művelt valójában gyilkosa az amerikai ápolónővel. Mint az ügyészség is közölte: a férfi az együttlét közben nem csak megkötözte, de bántalmazta, végül pedig megfojtotta Kenziet.

- A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje a férfit végrehajtandó börtönbüntetésre, és állapítsa meg, hogy abból nem bocsátható feltételes szabadságra. Emellett a főügyészség kiutasítást is indítványoz a vádlottal szemben - közölte a Fővárosi Főügyészség.