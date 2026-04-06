„Ez nem csupán emlékezés, hanem egy mély, belső találkozás” – húsvéti dekorációt kapott a 15 évesen elhunyt Dominik sírja

Húsvétkor ismét virágba borult a 15 évesen elhunyt Dominik sírja. Három év telt el a végzetes nap óta, amikor egy súlyos asztmaroham örökre elragadta a fiatal fiút. A mindig mosolygós Dominik elvesztése mély sebet hagyott családja szívében. Az édesanya számára a fia nem tűnt el; csak, ahogy ő mondja, „előre ment”.

Dominik feldíszített sírja Fotó: beküldött

Húsvéti dekorációt kapott Dominik sírja

Dominik nyughelye minden jeles alkalommal különleges díszítést kap, így történ idén húsvétkor is. Friss virágok, nyuszi- és bárányfigurák, színes tojások borítják a sírt.

„Szeretettel, tisztelettel és mély belső jelenléttel díszítettük fel ismét Dominik testének nyughelyét” – kezdte a Borsnak, Dominik anyukája, Kovács Nikolett.

A tavasz színei, a nyuszifigurák, az élet apró, játékos jelképei, minden virág és minden mécses egy-egy híd a két világ között. Egy csendes üzenet Dominiknak, hogy emlékezünk, szeretünk, kapcsolódunk. A fizikai lét határa nem választ el bennünket attól, akit a szívünk örökre magához kötött, mert a szeretet energiája túlmutat téren és időn, jelen van a szél érintésében, a fény rezdülésében és abban a megmagyarázhatatlan bizonyosságban, hogy nincsenek végleges búcsúk.

Nikolett szívében fia örökké él Fotó: Bors

A budapesti család számára a díszítés nem csupán egy szép gesztus, hanem egy mély lelki folyamat része.

„Ez nem csupán emlékezés, hanem egy mély, belső találkozás. Egy csendes párbeszéd lélek és lélek között, hiszen akik előttünk járnak, nem tűnnek el csak más formában vannak jelen és amíg a szeretet él bennünk, addig ők is velünk maradnak a viszontlátás bizonyosságával” – fejtette ki a gyászoló édesanya.

Dominik története nemcsak a fájdalomról szól, hanem arról az erőről is, amely képes a legnagyobb veszteséget is szeretetté formálni. Az édesanya hite és kitartása pedig sokaknak ad erőt.



