Halálra ítélhetik a magyar sorozatgyilkost, kiderült, miért kellett Jánosnak meghalnia

Az elmúlt hetek egyik legmegrázóbb híre volt, hogy a januárban eltűnt 18 éves Egressy Mátyás holttestét február 21-én találták meg a Duna budapesti szakaszán. A Vörösmarty Mihály Gimnázium végzős diákja és az MTK Budapest sportolója ügyében jelenleg is zajlanak az igazságügyi és toxikológiai vizsgálatok, miközben a rendőrök személyesen értesítették a családot a tragédiáról. Szintén sokkolta az országot a szolnoki gyilkosság, ahol egy 79 éves férfit öltek meg saját otthonában, a gyanú szerint anyagi indítékból. Nemzetközi figyelmet kapott Zsólyomi Zsolt esete is, akit két idős férfi meggyilkolásával vádolnak az Egyesült Államokban. A férfi jelenleg a miami Turner Guilford Knight Correctional Center szigorúan őrzött részlegén várja sorsát, és akár halálbüntetésre is számíthat. Mutatjuk a részleteket!
Megtalálták a januárban rejtélyes körülmények között eltűnt 18 éves Egressy Mátyás holttestét a Duna budapesti szakaszán. A fiatal február 21-én került elő a Kopaszi-gát közelében, és később azonosították hivatalosan. Mátyás január 16-án indult bulizni, majd nyoma veszett; a feltételezések szerint a Dunába zuhanhatott. A keresést nehezítette a rendkívüli hideg és a jégzajlás, de a hatóságok folyamatosan kutattak utána. A rendőrség közlése szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel, az ügyet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják tovább. A teljes cikket itt olvashatjátok!
A januárban eltűnt Egressy Mátyás holttestét február 21-én találták meg a Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán. A szakértők szerint a hideg, 2–3 fokos víz segített megőrizni a bizonyítékokat, így a test alkalmas a részletes igazságügyi vizsgálatokra. A toxikológiai elemzés kimutathatja, hogy volt-e alkohol, kábítószer vagy más méreganyag a fiatal szervezetében a halálakor. Az igazságügyi orvosszakértő hangsúlyozta, hogy még ennyi idő után is azonosíthatók a csonttörések, bevérzések és esetleges bántalmazás nyomai. Bár egyelőre nem merült fel bűncselekmény gyanúja, a vizsgálatok célja, hogy pontos választ adjanak arra, mi történt a végzetes éjszakán.
A fiatal a Vörösmarty Mihály Gimnázium végzős diákja és az MTK teniszezője volt, január 17-én tűnt el egy budapesti szórakozóhelyről hazafelé tartva. A keresés során előkerült a kulcscsomója a Lánchíd korlátjánál, és egy hajókamera is rögzítette, hogy valaki a jeges vízbe zuhant. A holttestet február 21-én találták meg, majd DNS-azonosítás után személyesen értesítették a szülőket, a rendőrségi protokoll szerint empatikusan és szükség esetén orvosi segítséget biztosítva. A fiú körözését hivatalosan visszavonták, az iskola pedig már korábban fekete zászlóval jelezte a gyászt. A teljes cikket itt olvashatjátok!
Brutális gyilkosság történt Szolnok egyik kertvárosi részén, ahol a 79 éves K. Jánost saját otthonában ölték meg. A holttestet a nyugdíjat kézbesítő postás találta meg február 16-án, a gyanúsított pedig a korábbi élettársa fia, a 46 éves M. Péter, akit később elfogtak. A férfi kezdetben egy vita miatti indulatból elkövetett támadásról vallott, de kiderült, hogy a gyilkosság után átkutatta a házat, és készpénzt vitt magával. A környéken köztudott volt, hogy az idős férfi nagyobb összeget tart otthon, mivel nem bízott a bankkártyás fizetésben. A gyanúsítottat letartóztatták, a rendőrség pedig tovább vizsgálja az ügy körülményeit, miközben a helyieket mélyen megrázta a tragédia. A teljes cikk ezen a linken olvasható!
A magyar sorozatgyilkos, Zsólyomi Zsolt jelenleg a miami Turner Guilford Knight Correctional Center legszigorúbban őrzött részlegén várja sorsát. A férfit két idős, mozgássérült férfi meggyilkolásával vádolják, akiket 2024 végén és 2025 elején ölt meg és kirabolt. Zsólyomi korábban az Észbontók című műsorban szerepelt, majd magyarországi ügyei elől az Egyesült Államokba menekült, ahol illegálisan élt. Jelenleg magánzárkában tartják, napjai szigorú napirend szerint telnek, és csak rövid időre hagyhatja el a celláját megbilincselve. Amennyiben bűnösnek találják, Floridában akár halálbüntetést is kiszabhatnak rá, ellenkező esetben életfogytiglani börtönbüntetés várhat rá feltételes szabadlábra helyezés nélkül. A cikk itt olvasható!
