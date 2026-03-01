Halálra ítélhetik a magyar sorozatgyilkost, kiderült, miért kellett Jánosnak meghalnia

Az elmúlt hetek egyik legmegrázóbb híre volt, hogy a januárban eltűnt 18 éves Egressy Mátyás holttestét február 21-én találták meg a Duna budapesti szakaszán. A Vörösmarty Mihály Gimnázium végzős diákja és az MTK Budapest sportolója ügyében jelenleg is zajlanak az igazságügyi és toxikológiai vizsgálatok, miközben a rendőrök személyesen értesítették a családot a tragédiáról. Szintén sokkolta az országot a szolnoki gyilkosság, ahol egy 79 éves férfit öltek meg saját otthonában, a gyanú szerint anyagi indítékból. Nemzetközi figyelmet kapott Zsólyomi Zsolt esete is, akit két idős férfi meggyilkolásával vádolnak az Egyesült Államokban. A férfi jelenleg a miami Turner Guilford Knight Correctional Center szigorúan őrzött részlegén várja sorsát, és akár halálbüntetésre is számíthat. Mutatjuk a részleteket!

Megtalálták a rejtélyesen eltűnt Egressy Mátyás holttestét

Megtalálták a januárban rejtélyes körülmények között eltűnt 18 éves Egressy Mátyás holttestét a Duna budapesti szakaszán. A fiatal február 21-én került elő a Kopaszi-gát közelében, és később azonosították hivatalosan. Mátyás január 16-án indult bulizni, majd nyoma veszett; a feltételezések szerint a Dunába zuhanhatott. A keresést nehezítette a rendkívüli hideg és a jégzajlás, de a hatóságok folyamatosan kutattak utána. A rendőrség közlése szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel, az ügyet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják tovább. A teljes cikket itt olvashatjátok!

Az eltűnt Egressy Mátyás holttestét találtak meg a Dunában

A fagyos Duna megőrizte a bizonyítékokat: megszólalt a Borsnak a szakértő Egressy Mátyás tragédiájáról

A januárban eltűnt Egressy Mátyás holttestét február 21-én találták meg a Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán. A szakértők szerint a hideg, 2–3 fokos víz segített megőrizni a bizonyítékokat, így a test alkalmas a részletes igazságügyi vizsgálatokra. A toxikológiai elemzés kimutathatja, hogy volt-e alkohol, kábítószer vagy más méreganyag a fiatal szervezetében a halálakor. Az igazságügyi orvosszakértő hangsúlyozta, hogy még ennyi idő után is azonosíthatók a csonttörések, bevérzések és esetleges bántalmazás nyomai. Bár egyelőre nem merült fel bűncselekmény gyanúja, a vizsgálatok célja, hogy pontos választ adjanak arra, mi történt a végzetes éjszakán.