Így él a börtönben a halálbüntetésre váró magyar sorozatgyilkos, Zsólyomi Zsolt

Magyar sorozatgyilkost ítélhetnek halálra az USA-ban; Zsólyomi Zsoltot egy 2025-ös törvénymódosítás miatt végezhetik ki. Ő lehet az első halálra ítélt, akinek életét a szigorított törvény miatt oltják ki.

A magyar sorozatgyilkossá vált Zsólyomi Zsolt, korábban az Észbontók sztárja volt Fotó: YouTube

Zsólyomi Zsolt lelkén két gyilkosság szárad.

Mindkettő áldozata idős, meleg, rokkant férfi volt.

Tetteit 2024 novemberében és 2025 januárjában követte el.

Áldozatait ki is rabolta.

A lehető legkedvezőbb esetben is, haláláig börtönben marad.



Ezért menekült el a magyar sorozatgyilkos

Zsólyomi Zsolt 2022. október 2-án, 90 napos turista vízummal érkezett az USA-ba, gépe New Yorkban landolt. Rögtön Miami felé vette az irányt, ahol egy idő után szem elől tévesztették a hatóságok. Akkor Magyarországon még nem körözték, arca azonban már ismert volt, hiszen szerepelt a ViaSat 3-on futó, Észbontók című műsorban.

Miamiban alkalmi munkákból élt, melegbárokban dolgozott felszolgálóként. Eleinte szállókon, később hajléktalanként élt Miami utcáin.

Azért kelt útra, mert Magyarországon lopásért akkor már jogerősen elítélték, garázdasági és csalási ügye pedig éppen ítéletre várt. A börtöntől tartva lépett meg az országból. Az USA-ban lebukásáig három éven át élt illegálisan, valószínűleg Miami Beach környékén, közben végrehajtott egy utcai rablást, aminek női áldozata a járókelőkkel együtt végül elfogta és a földre teperte. Zsebében megtalálták az elrabolt 50 dollárt. Ezután idegenrendészeti eljárás alá vonták és elektronikus bokaperecet kapott. Kiutasításáról is döntöttek. 2025 őszén ezt a szerkezetet vágta le a lábáról, majd nyoma veszett.

25 éves volt ekkor, melegbárokba járt ismerkedni, itt szedte fel első áldozatát.

Ő a 66 éves, egyik lábát térdtől elveszítő Carlos Villaquiran volt. A férfi Zsólyomit befogadta a házába, a fiatal azonban többször meglopta és megverte Carlost.

Carlos végül rájött, hogy az általa Thomas Kray-ként ismert Zsólyomit körözik Magyarországon.

Le akarta leplezni partnerét a hatóságok előtt, Zsólyomi pedig, a lebukástól tartva, fürdőkádjának vízébe fojtotta az idős férfit. Ez volt a magyar sorozatgyilkos első tette.

Második áldozata a 71 éves, mozgássérült Rodolfo Fernandez volt, akit autójában, menet közben fojtott meg, Miami Beach sugárútján. Zsólyomit hamar elfogták, azóta a 9 emeletes, modern, Turner Guilford Knight börtön lakója. Mivel Zsólyomit kétrendbeli gyilkossággal vádolják, a legmagasabb fokozatú biztonsági kategóriába sorolták. Így egyrészt elkülönítve, magánzárkában helyezték el, másrészt a nap 24 órájában kamerák figyelik. A zárkát csak megbilincselve hagyhatja el, napi egy órára, a séta idejére.