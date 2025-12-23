"A sebre raktam a pólómat" - Terézvárosi késelés: véres részletekről beszélt a szemtanú

Mint arról a Bors is írt, rendőrök és mentősök lepték el december 20-án hajnalban a VI. kerületi Nagymező utca környékét, miután egy szórakozóhely közelében mellbe szúrtak egy 15 éves kamaszlányt. Ismeretes, Dzsennifer egy 15, egy 17 és egy 18 éves lánnyal szólalkozott össze az utcán, a vita veszekedéssé, majd dulakodássá fajult - ez torkollott végül a késelésbe. A terézvárosi késelésben részt vevő 17 éves tini még elvette a vérző lány mobilját, majd elmenekültek a helyszínről. Most a lányhoz odarohanó szemtanú mesélt a brutális percekről.

A terézvárosi késelés áldozatához, a 15 éves Dzsenniferhez egy bulizó szaladt oda először, ő és unokatestvére egy pólóval és egy pulóverrel próbálták elállítani a vérzést Fotó: Google Maps

Terézvárosi késelés: pólóval és pulóverrel állították el a vérzést a fiatalok

A férfi már a lányok balhéját is elcsípte. Már akkor is igyekezett segíteni.

- Ott voltam a diszkóban az unokabátyámmal, aki a barátom is egyben, hiszen együtt nőttünk fel – mesélte lapunknak az a fiatal, aki végül mentőt hívott Dzsenniferhez. Mint mondta, akkor vették észre a lányokat, amikor hajnali három óra körül kint cigiztek.

- Odamentünk, akkor négy lány veszekedett azzal a lánnyal, akit aztán megszúrtak. Mondtuk, hogy ne itt balhézzanak, ne itt csinálják, de az, aki később szúrt, lekezelően azt mondta nekünk, hogy férfiak vagyunk, ne szóljunk bele a lányok dolgába, a barátja pedig félre hívott bokszolni minket – mesélte a férfi. Mint mondta, a férfivel, ha nagy nehezen is, de egyezségre jutottak, azonban, mikor megfordultak, már borzalmas látvány tárult a szemük elé.

Mire megfordultunk, láttuk, hogy a lány, akit megszúrtak, fogja a sebet, és lendületből, önvédelemből ütött egyet a lány orrára. Majd ezek után a lány, aki megszúrta, még verekedni akart vele, de akkor már a barátja visszafogta

– sorolta a szemtanú. Dzsennifer ezután a telefonját kereste vadul, ekkor még nem sejtette, hogy azt a 17 éves lány már elvette tőle. A férfi hozzátette, hogy az őrök ekkor elküldték onnan, mondván, a lány biztosan csak menstruál.

Átkísértük a túloldalra, majd a sebre ráraktam a pólómat, a bátyám pedig a pulcsiját adta oda. Ezek után értesítettem a rendőrséget és a mentőket, ez 3 óra 54 perckor volt. Aztán minden olyat, amit a mentős kért, teljesítettem, de szóltunk egy ott lévő bulizónak, aki ápoló volt, ő segített, én pedig folyamatosan mondtam a mentőknek, hogy a lány milyen állapotban van

– mondta. Az életmentő fiatal hozzáfűzte, azt nem látta, hogyan menekültek el a balhézó lányok, ugyanis Dzsenniferre koncentráltak, akit végül mentő szállított kórházba, ők pedig vallomást tettek a rendőrségen.