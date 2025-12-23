"A sebre raktam a pólómat" - Terézvárosi késelés: véres részletekről beszélt a szemtanú

Mint arról a Bors is írt, rendőrök és mentősök lepték el december 20-án hajnalban a VI. kerületi Nagymező utca környékét, miután egy szórakozóhely közelében mellbe szúrtak egy 15 éves kamaszlányt. Ismeretes, Dzsennifer egy 15, egy 17 és egy 18 éves lánnyal szólalkozott össze az utcán, a vita veszekedéssé, majd dulakodássá fajult - ez torkollott végül a késelésbe. A terézvárosi késelésben részt vevő 17 éves tini még elvette a vérző lány mobilját, majd elmenekültek a helyszínről. Most a lányhoz odarohanó szemtanú mesélt a brutális percekről.
A férfi már a lányok balhéját is elcsípte. Már akkor is igyekezett segíteni.
- Ott voltam a diszkóban az unokabátyámmal, aki a barátom is egyben, hiszen együtt nőttünk fel – mesélte lapunknak az a fiatal, aki végül mentőt hívott Dzsenniferhez. Mint mondta, akkor vették észre a lányokat, amikor hajnali három óra körül kint cigiztek.
- Odamentünk, akkor négy lány veszekedett azzal a lánnyal, akit aztán megszúrtak. Mondtuk, hogy ne itt balhézzanak, ne itt csinálják, de az, aki később szúrt, lekezelően azt mondta nekünk, hogy férfiak vagyunk, ne szóljunk bele a lányok dolgába, a barátja pedig félre hívott bokszolni minket – mesélte a férfi. Mint mondta, a férfivel, ha nagy nehezen is, de egyezségre jutottak, azonban, mikor megfordultak, már borzalmas látvány tárult a szemük elé.
Mire megfordultunk, láttuk, hogy a lány, akit megszúrtak, fogja a sebet, és lendületből, önvédelemből ütött egyet a lány orrára. Majd ezek után a lány, aki megszúrta, még verekedni akart vele, de akkor már a barátja visszafogta
– sorolta a szemtanú. Dzsennifer ezután a telefonját kereste vadul, ekkor még nem sejtette, hogy azt a 17 éves lány már elvette tőle. A férfi hozzátette, hogy az őrök ekkor elküldték onnan, mondván, a lány biztosan csak menstruál.
Átkísértük a túloldalra, majd a sebre ráraktam a pólómat, a bátyám pedig a pulcsiját adta oda. Ezek után értesítettem a rendőrséget és a mentőket, ez 3 óra 54 perckor volt. Aztán minden olyat, amit a mentős kért, teljesítettem, de szóltunk egy ott lévő bulizónak, aki ápoló volt, ő segített, én pedig folyamatosan mondtam a mentőknek, hogy a lány milyen állapotban van
– mondta. Az életmentő fiatal hozzáfűzte, azt nem látta, hogyan menekültek el a balhézó lányok, ugyanis Dzsenniferre koncentráltak, akit végül mentő szállított kórházba, ők pedig vallomást tettek a rendőrségen.
Az eset után a szórakozóhely tulajdonosa is megszólalt, miután virággal látogatta meg a kórházban lábadozó Dzsennit.
- Jöttünk Dzsenniferhez, hoztunk neki egy kis virágot, kedvességet, jöttünk megnézni, hogy van – mondta a szórakozóhelyet vezető Papp Gergely. Hozzátette, hogy a lány már jobban van, hamarosan hazaengedik. Elmondta, hogy úgy tudja, a vendégen kívül a két biztonsági őr is kiment segíteni a lányon.
Nagyon kedvesek voltak, hívták két telefonról a mentőt is. Sokan próbálták elállítani a vérzést, mellettem voltak az őrök is, ahogy tudtak, le is fektettek, kedvesek voltak
– mondta a videóban a kórházi ágyon ülő Dzsennifer.
A Fővárosi Főügyészség kedden (december 22.) délután a 15 és 17 éves kamaszokat letartóztatta, a büntetést javítóintézetben kezdik meg, míg a harmadik, 18 éves nőt bűnügyi felügyelet alá helyezték. A végzés nem jogerős, több keresztfellebbezés is történt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.