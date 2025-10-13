Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Akcióban a Magyar Honvédség, százméteres körzetben mindent lezártak és kiürítettek

tűzszerész
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 15:42
Sárszentmihálygránát
Második világháborús gránátok kerültek elő Fejér vármegyében.
Bors
A szerző cikkei

Elszállítják a tűzszerészek a Fejér vármegyei Sárszentmihályon előkerült, második világháborús gránátokat - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezrede a Facebook-oldalán hétfőn délután.

Elszállítják a tűzszerészek a második világháborús gránátokat, a rendőrség lezárta a területet
Elszállítják a tűzszerészek a második világháborús gránátokat, a rendőrség lezárta a területet 
Fotó: police.hu

Mint írták, Sárszentmihályon a Fő utca és Hársfa utca sarkán csatornaásás során kerültek elő a második világháborús, szovjet eredetű gránátok, nem kilőtt állapotban. Hozzátették: a tűzszerész járőr parancsnoka négy darab 76 milliméteres repeszromboló gránátot, egy darab 76 milliméteres páncéltörő gránátot és egy darab 76 milliméteres űrméret alatti páncéltörő gránátot azonosított.

A robbanótesteket a tűzszerészek elszállítják a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik.

A rendőrség a tűzszerész-művelet idejére mintegy százméteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területet, ezt a zárást mostanra feloldották.

