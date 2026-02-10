Sokkoló: vérnyomait követve találták meg az eltűnt túrázót

Február 3-án, kedden, helyi idő szerint körülbelül délután 5 órakor két túrázó vérnyomokra bukkant, amelyet követve egy másik túrázót, Jacque Tietjent találták meg egy körülbelül 45 fokos lejtő alján.

Vérnyomait követve találták meg a túrázót Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Tietjen, aki tapasztalt túrázó és kalandor, egyedül kirándult, amikor megcsúszott és lezuhant a hegyről. A két túrázó a beszámolók szerint körülbelül egy–másfél órával az esés után találta meg Tietjent. A nő eszméletlen volt, kritikus állapotban.

Vérnyomait követve leltek rá

A jelentések szerint Tietjent helikopterrel szállították a helyszínről egy közeli kórházba. Az orvosok több agyvérzést, koponyatörést és arccsonttöréseket állapítottak meg nála, valamint horzsolásokat és zúzódásokat.

Tietjen sógornője, Katherine elmondta, hogy az áldozat régóta szenvedélyes természetjáró, és hosszú évek alatt csiszolta túratudását.

Túrázott a Mount Everest alaptáborához, megmászta a Kilimandzsárót, valamint Utah minden jelentősebb csúcsát.

Katherine szerint Jacque hozzászokott a nehéz terephez és a kihívást jelentő túrákhoz, nem ez volt az első balesete.

Ez nem újdonság számára, már volt veszélyes helyzetekben. Ezrekre tehető a túrái száma, és ez volt az az egy alkalom, amikor valami ennyire rosszul sült el

– mondta Katherine.

Február 6-án, pénteken Jacque továbbra is intubálva és altatásban volt, az orvosi csapat pedig folyamatosan figyelte az agyában kialakult duzzanatot. A People értesülései szerint szerint az agyi duzzanat eddig biztonságos határokon belül maradt, így a család optimisták Jacque gyógyulását illetően.

Miután a duzzanat lecsökken, Jacque előtt még mindig hosszú felépülési út áll, különösen az esetleges hosszú távú hatások és neurológiai károsodások felmérése terén. Tudjuk, hogy minden erejével küzdeni fog azért, hogy visszatérhessen a családjához és mindahhoz, amit szeret

– mondta Tietjen sógornője