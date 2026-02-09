"Egyik nap még beszélsz vele, most pedig a temetésére készülünk" – halálos baleset, teherautó tarolta le Zsolt kocsiját

Hazafelé tartott vasárnap, február 8-án hajnalban, de haza már soha nem ért az a 31 éves magyar férfi, aki végzetes teherautó-baleset áldozata lett az erdélyi 1-es országúton. Egy 36 éves harangmezői teherautósofőr ugyanis egy kereszteződésnél úgy hajtott fel az útra, hogy nem vette figyelembe a STOP táblát, majd egy kereszteződésnél összeütközött az ott haladó autóval. A bent ülő D. Zsolt szinte azonnal meghalt.

A teherautó-baleset áldozatát tucatnyian gyászolják, Zsoltot szerdán kísérik utolsó útjára

Teherautó-baleset áldozatát gyászolja a község

A Borson élő férfi éppen a település felé haladt hajnali két óra környékén, amikor összeütközött a kamionnal, így nem kizárt, hogy Zsolt csupán hazafelé tartott volna éppen, amikor a baleset érte. A férfi kocsija szinte felismerhetetlenségig összeroncsolódott, és már akkor látszott: szinte esélye sem volt a túlélésre. A férfi többszörös sérüléseket szenvedett, így már hiába rohantak a mentők, a tűzoltók és az orvosok: Zsolt a helyszínen életét vesztette.

A Bihari Napló úgy tudja, hogy az eset után a teherautó sofőrjét azonnal megszondáztatták, azonban a rendőrségi szóvivő szerint sem alkoholt, sem pedig drogot nem fogyasztott, ellenben az autót vezető férfiről kiderült, hogy nem volt jogosítványa.

Zsolt halálhíre az egész közösséget megviselte, a halálos baleset áldozatát ugyanis sokan ismerték a környéken. Most tucatnyian gyászolják a férfit, mint mondják: még idejük sem volt felocsúdni a döbbenetből, fel sem fogták, mi is történt barátjukkal:

Nem tudjuk még felfogni sem, hogy egyik nap még beszélsz valakivel, most pedig a temetésére készülünk. Az ember azt várja, hogy bármikor csöröghet a telefonja, és ő hív

– mondta a férfi egyik barátja. Egy másikuk még kedden találkozott vele:

Őszinte részvétünk, el se hiszem, kedden még itt volt velünk. El se hisszük, hogy ez megtörtént most vele

– írta összetörten bejegyzésében egy másik barátja. Hozzátették, hogy a férfit hamarosan utolsó útjára is elkísérik: február 11-én, délután a biharszentjánosi temetőben helyezik őt örök nyugalomra. Bár az ügyet jelenleg is vizsgálják, már folyik a nyomozás, a rendőrök gondatlanságból elkövetett emberölés és jogosítvány nélküli járművezetés miatt indítottak eljárást.