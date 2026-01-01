A legjobb tipp újévi másnaposság ellen: 4 könnyű túra január elsejére az egész családnak

Január elsején bőven elég egy kényelmes tempójú séta, lehetőleg olyan útvonalon, ahol nem kell folyamatosan emelkedőre kapaszkodni, és ahol a hideg vagy esetleg fagy ellenére is jól járható az ösvény. Fontos szempont az is, hogy a kiindulópont vonattal megközelíthető legyen, és a végén legyen lehetőség egy meleg italra vagy ebédre. Íme tehát négy könnyű téli túrajavaslat, amit a kicsik is imádni fognak.

Egy könnyű téli túra január elsején segít kimozdulni a kanapéról és új lendületet venni az év elején

Fotó: 123RF

A téli túra január elsején segít kiszellőztetni a fejünket és visszarázódni az ünnepek után.

Nem mindegy, milyen útvonalat választunk, a kímélő, jól járható terep ilyenkor a legjobb döntés.

Mutatunk néhány könnyű téli túrát, amelyek másnaposan is vállalhatók.

Téli túra másnaposan: ide menj el januárban a családoddal!

Január elsején akkor esik a legjobban a téli túra, ha rövid, nem túl meredek, jól járható, és nem igényel komoly tervezést vagy nagyobb fizikai erőfeszítést.

1. Dera-szurdok

A Pilisnek ez a része télen is remek kirándulóhely. A Dera-szurdok rövid, látványos, és nem terheli túl az embert akkor sem, ha az előző éjszaka kicsit hosszúra nyúlt. Január elején gyakran deres a környék, a patak mentén pedig kifejezetten friss a levegő. Pilisszentkeresztről indulva kényelmes tempóban járható végig az út, különösebb erőlködés nélkül. Csúszós részek előfordulhatnak, de alapvetően ez egy barátságos túra, ami segít visszazökkenni a mozgásba.

Táv: kb. 8 km

Ajánlott: erősebb másnaposság esetén is.

A Dera-szurdok az ország egyik legszebb szurdokvölgye

Fotó: Solymári / Wikipédia

2. Tatai Öreg-tó

Ha január elsején a legkisebb ellenállás irányába indulnál, a tatai Öreg-tó körüli séta az egyik legjobb ötlet. Sík terep, jól karbantartott út, nem ér meglepetés. Télen különösen nyugodt a környék, a tó fölött gyönyörű ködös, párás a levegő. Ez az a túra, ahol elég csak sétálni, nézelődni, és hagyni, hogy a mozgás kitisztítsa a fejünket. Kávézó és étterem is akad a közelben, ami újév napján nem egy elhanyagolható szempont.

Táv: kb. 7 km

Ajánlott: bármilyen állapotban.

A tatai Öreg-tó télen is lenyűgöző látványt nyújt

Fotó: berni0004 / Shutterstock

3. Tihanyi-félsziget

A Balaton télen egészen más arcát mutatja, és ez január elsején kifejezetten jól tud esni. A tihanyi belső tavak környéke nyílt, szelesebb, itt a hideg levegő szó szerint átfújja az embert. A terep nem teljesen sík, de nincs benne semmi extrém. Ez a túra inkább azoknak való, akik már túl vannak a legrosszabb reggelen, és jól esik egy kicsit hosszabb séta. Réteges öltözködés erősen ajánlott, a szél ilyenkor csípős tud lenni.

Táv: 9–10 km

Ajánlott: enyhébb másnaposság esetén.