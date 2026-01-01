A legjobb tipp újévi másnaposság ellen: 4 könnyű túra január elsejére az egész családnak

Január elsején bőven elég egy kényelmes tempójú séta, lehetőleg olyan útvonalon, ahol nem kell folyamatosan emelkedőre kapaszkodni, és ahol a hideg vagy esetleg fagy ellenére is jól járható az ösvény. Fontos szempont az is, hogy a kiindulópont vonattal megközelíthető legyen, és a végén legyen lehetőség egy meleg italra vagy ebédre. Íme tehát négy könnyű téli túrajavaslat, amit a kicsik is imádni fognak.
Január elsején akkor esik a legjobban a téli túra, ha rövid, nem túl meredek, jól járható, és nem igényel komoly tervezést vagy nagyobb fizikai erőfeszítést.
A Pilisnek ez a része télen is remek kirándulóhely. A Dera-szurdok rövid, látványos, és nem terheli túl az embert akkor sem, ha az előző éjszaka kicsit hosszúra nyúlt. Január elején gyakran deres a környék, a patak mentén pedig kifejezetten friss a levegő. Pilisszentkeresztről indulva kényelmes tempóban járható végig az út, különösebb erőlködés nélkül. Csúszós részek előfordulhatnak, de alapvetően ez egy barátságos túra, ami segít visszazökkenni a mozgásba.
Táv: kb. 8 km
Ajánlott: erősebb másnaposság esetén is.
Ha január elsején a legkisebb ellenállás irányába indulnál, a tatai Öreg-tó körüli séta az egyik legjobb ötlet. Sík terep, jól karbantartott út, nem ér meglepetés. Télen különösen nyugodt a környék, a tó fölött gyönyörű ködös, párás a levegő. Ez az a túra, ahol elég csak sétálni, nézelődni, és hagyni, hogy a mozgás kitisztítsa a fejünket. Kávézó és étterem is akad a közelben, ami újév napján nem egy elhanyagolható szempont.
Táv: kb. 7 km
Ajánlott: bármilyen állapotban.
A Balaton télen egészen más arcát mutatja, és ez január elsején kifejezetten jól tud esni. A tihanyi belső tavak környéke nyílt, szelesebb, itt a hideg levegő szó szerint átfújja az embert. A terep nem teljesen sík, de nincs benne semmi extrém. Ez a túra inkább azoknak való, akik már túl vannak a legrosszabb reggelen, és jól esik egy kicsit hosszabb séta. Réteges öltözködés erősen ajánlott, a szél ilyenkor csípős tud lenni.
Táv: 9–10 km
Ajánlott: enyhébb másnaposság esetén.
A Gemenci erdő január elsején szinte ideális. Teljesen sík, hosszú egyenesekkel, vízparti környezettel. Itt nem a túrázás a lényeg, ez inkább egy hosszabb séta, ahol nincs számottevő szintemelkedés. Télen különösen nyugodt a környék, kevesen járnak erre, a táj pedig segít lezárni az év végét és kitisztítani a fejünket. Ha tényleg kímélő megoldást keresel, ez az egyik legjobb választás.
Táv: 10–12 km
Ajánlott: erősebb másnaposság esetén is.
