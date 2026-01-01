SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A legjobb tipp újévi másnaposság ellen: 4 könnyű túra január elsejére az egész családnak

újév
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 10:15
kirándulásmásnaposság ellentúrázás
Január elsején ritkán ébredünk úgy, hogy hegyeket szeretnénk megmászni. Mégis jó ilyenkor kicsit kiszellőztetni a fejünket, jólesik egy kis testmozgás, kiszakadni a négy fal közül. A téli túra ilyenkor nem a teljesítményről szól, hanem arról, hogy helyrebillenjen a közérzetünk.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Január elsején bőven elég egy kényelmes tempójú séta, lehetőleg olyan útvonalon, ahol nem kell folyamatosan emelkedőre kapaszkodni, és ahol a hideg vagy esetleg fagy ellenére is jól járható az ösvény. Fontos szempont az is, hogy a kiindulópont vonattal megközelíthető legyen, és a végén legyen lehetőség egy meleg italra vagy ebédre. Íme tehát négy könnyű téli túrajavaslat, amit a kicsik is imádni fognak.

Téli túra másnaposan nem könnyű elindulni, fiatal pár buli után.
Egy könnyű téli túra január elsején segít kimozdulni a kanapéról és új lendületet venni az év elején
Fotó: 123RF
  • A téli túra január elsején segít kiszellőztetni a fejünket és visszarázódni az ünnepek után.
  • Nem mindegy, milyen útvonalat választunk, a kímélő, jól járható terep ilyenkor a legjobb döntés.
  • Mutatunk néhány könnyű téli túrát, amelyek másnaposan is vállalhatók.

Téli túra másnaposan: ide menj el januárban a családoddal!

Január elsején akkor esik a legjobban a téli túra, ha rövid, nem túl meredek, jól járható, és nem igényel komoly tervezést vagy nagyobb fizikai erőfeszítést.

1. Dera-szurdok

A Pilisnek ez a része télen is remek kirándulóhely. A Dera-szurdok rövid, látványos, és nem terheli túl az embert akkor sem, ha az előző éjszaka kicsit hosszúra nyúlt. Január elején gyakran deres a környék, a patak mentén pedig kifejezetten friss a levegő. Pilisszentkeresztről indulva kényelmes tempóban járható végig az út, különösebb erőlködés nélkül. Csúszós részek előfordulhatnak, de alapvetően ez egy barátságos túra, ami segít visszazökkenni a mozgásba.
Táv: kb. 8 km
Ajánlott: erősebb másnaposság esetén is.

Téli túra: Dera-szurdok csordogáló patakkal.
A Dera-szurdok az ország egyik legszebb szurdokvölgye
Fotó: Solymári / Wikipédia

2. Tatai Öreg-tó

Ha január elsején a legkisebb ellenállás irányába indulnál, a tatai Öreg-tó körüli séta az egyik legjobb ötlet. Sík terep, jól karbantartott út, nem ér meglepetés. Télen különösen nyugodt a környék, a tó fölött gyönyörű ködös, párás a levegő. Ez az a túra, ahol elég csak sétálni, nézelődni, és hagyni, hogy a mozgás kitisztítsa a fejünket. Kávézó és étterem is akad a közelben, ami újév napján nem egy elhanyagolható szempont.
Táv: kb. 7 km
Ajánlott: bármilyen állapotban.

Téli túra: a tatai Öreg-tó látványa télen.
A tatai Öreg-tó télen is lenyűgöző látványt nyújt
Fotó: berni0004 /  Shutterstock 

3. Tihanyi-félsziget

A Balaton télen egészen más arcát mutatja, és ez január elsején kifejezetten jól tud esni. A tihanyi belső tavak környéke nyílt, szelesebb, itt a hideg levegő szó szerint átfújja az embert. A terep nem teljesen sík, de nincs benne semmi extrém. Ez a túra inkább azoknak való, akik már túl vannak a legrosszabb reggelen, és jól esik egy kicsit hosszabb séta. Réteges öltözködés erősen ajánlott, a szél ilyenkor csípős tud lenni.
Táv: 9–10 km
Ajánlott: enyhébb másnaposság esetén.

Téli túra:Tihanyi-félsziget, apátság madártávlatból.
Tihany télen is tele van felfedezni valóval, turisták és nyüzsgés nélkül
Fotó: feelthedrone /  Shutterstock 

4. Gemenci erdő

A Gemenci erdő január elsején szinte ideális. Teljesen sík, hosszú egyenesekkel, vízparti környezettel. Itt nem a túrázás a lényeg, ez inkább egy hosszabb séta, ahol nincs számottevő szintemelkedés. Télen különösen nyugodt a környék, kevesen járnak erre, a táj pedig segít lezárni az év végét és kitisztítani a fejünket. Ha tényleg kímélő megoldást keresel, ez az egyik legjobb választás.
Táv: 10–12 km
Ajánlott: erősebb másnaposság esetén is.

Gemenci erdő téli túra közben.
A Gemenc télen is különleges
Fotó: belizar /  Shutterstock 

Ha további téli túrázási tanácsok is érdekelnek, az alábbi videót feltétlenül nézd meg:

 

