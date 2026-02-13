Menekültek a lakók: az éjszaka közepén csaptak fel a lángok Budakeszin, több ember megsérült

Kigyulladt egy kétszintes épület Budakeszin, a Zichy Péter utcában - közölte a katasztrófavédelem péntekre virradó éjszaka az MTI-vel.
Tájékoztatásuk szerint a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, a fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat. A tűzoltók több embert kihoztak az épületből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.