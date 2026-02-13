Menekültek a lakók: az éjszaka közepén csaptak fel a lángok Budakeszin, több ember megsérült

Kigyulladt egy kétszintes épület Budakeszin, a Zichy Péter utcában - közölte a katasztrófavédelem péntekre virradó éjszaka az MTI-vel.

Rohantak a tűzoltók: kétszintes épület gyulladt ki Budakeszin / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Tájékoztatásuk szerint a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, a fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat. A tűzoltók több embert kihoztak az épületből.

A Bors információ szerint többen is megsérültek.