Felcsaptak a lángok a panelházban: egy gyermek meghalt, többen megsérültek

Felcsaptak a lángok egy kelet-berlini panelházban szerda este: a pusztító tűzvészben egy gyermek meghalt, egy másik gyerek és egy nő állapota egyelőre bizonytalan. A tűzoltóság szerint mindhármukat eszméletlenül találták meg annak a lakásnak a folyosóján, ahol a tűz keletkezett, majd újraélesztés közben kórházba szállították őket.

Pusztító tűz tombolt a panelházban: egy gyermek életét vesztette / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Többen is otthon nélkül maradtak a tűz következtében

Egy szóvivő elmondta, a becslések szerint a több mint 150 lakásból álló komplexumban 20 otthon jelenleg lakhatatlan. A sérültek teljes száma az éjszaka folyamán bizonytalan maradt: a tűzoltóság szerint nyolc embert szállítottak kórházba, a nő és a gyermek mellett egy másik személy is súlyosan megsérült.

A tűz szerda este ütött ki egy lakásban a 20 emeletes épületben, Lichtenberg Friedrichsfelde kerületében. A tűz gyorsan terjedt, így amikor a mentők kiérkeztek, a lakást már teljesen elborították a lángok, a füst pedig elárasztotta az egész épületet, mialatt lángok csaptak ki az ablakokon. Az égő lakás közelében lévő folyosón a tűzoltók két eszméletlen gyermeket és egy nőt találtak, akiket ezután biztonságba helyeztek, ám az egyik gyermek később életét vesztette.

Az épület többi lakójának is sikerült kijutnia: a szóvivő szerint összesen 70-en gyűltek össze az épület előtt. A katasztrófavédelem munkatársai a tűz során körülbelül 60 lakást ellenőriztek.

Miután a tűz miatt nem egy otthon vált lakhatatlanná, több lakónak is ideiglenes szállást kellett találnia: egyes lakásokban nem volt áram és víz, míg mások teli voltak füsttel, ami lehetetlenné tette az ott tartózkodást. Azok, akik nem tudtak rokonoknál vagy barátoknál megszállni, egy közeli tornateremben töltötték az éjszakát. A kerület a bejelentés szerint apartmanokat és szállodákat próbál megszervezni az ezt követő időszakra. A tűz keletkezésének okát a rendőrség vizsgálja - írja a Stern.