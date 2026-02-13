Ellepték a környéket a mentők és a tűzoltók: hatalmas lángokkal égett a munkásszálló Budakeszin - Fotók!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, hatalmas tűz volt az éjszaka Budakeszin. Időközben kiderült, hogy egy munkásszálló gyulladt ki a Zichy Péter utcában: információink szerint többen is megsérültek.

Hatalmas tűz volt Budakeszin, egy munkásszálló égett / Fotó: Beküldött

A legfrissebb hírek szerint a területet lezárták, mialatt több mentőt és tűzoltót is a helyszínre riasztottak. Úgy tudni, a tűz átterjedt és két másik ház is leégett.

Mentők és tűzoltók lepték el a tűz helyszínét / Fotó: Beküldött

A Budakeszi Hír szerint a tűz feltehetően hajnal 2.15 óra körül keletkezett egy felrobban gázpalack miatt. A kétszintes épületegyüttesből több embert kimentettek.

Több embert is ki kellett menteni, sokan megsérültek / Fotó: Beküldött

Több mint 20 könnyű sérült van, de vannak súlyos és életveszélyes állapotú emberek is.

