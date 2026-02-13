Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Ellepték a környéket a mentők és a tűzoltók: hatalmas lángokkal égett a munkásszálló Budakeszin - Fotók!

mentő
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 07:13 / FRISSÍTÉS: 2026. február 13. 07:18
tűzoltótűzBudakeszi
A területet lezárták. A budakeszi tűzhöz több mentőt és tűzoltót is riasztottak.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, hatalmas tűz volt az éjszaka Budakeszin. Időközben kiderült, hogy egy munkásszálló gyulladt ki a Zichy Péter utcában: információink szerint többen is megsérültek.

Hatalmas tűz volt Budakeszin, egy munkásszálló égett / Fotó:   Beküldött

A legfrissebb hírek szerint a területet lezárták, mialatt több mentőt és tűzoltót is a helyszínre riasztottak. Úgy tudni, a tűz átterjedt és két másik ház is leégett. 

Hatalmas tűz volt Budakeszin, egy munkásszálló égett.
Mentők és tűzoltók lepték el a tűz helyszínét / Fotó:   Beküldött

A Budakeszi Hír szerint a tűz feltehetően hajnal 2.15 óra körül keletkezett egy felrobban gázpalack miatt. A kétszintes épületegyüttesből több embert kimentettek. 

Hatalmas tűz volt Budakeszin, egy munkásszálló égett.
Több embert is ki kellett menteni, sokan megsérültek / Fotó:   Beküldött

Több mint 20 könnyű sérült van, de vannak súlyos és életveszélyes állapotú emberek is.

Mutatjuk a helyszínről készült galériánkat!

Hatalmas tűz volt Budakeszin, egy munkásszálló égett.
Hatalmas tűz volt Budakeszin, egy munkásszálló égett.
Hatalmas tűz volt Budakeszin, egy munkásszálló égett.
Hatalmas tűz volt Budakeszin, egy munkásszálló égett.
Hatalmas tűz volt Budakeszin, egy munkásszálló égett.
Hatalmas lángokkal égett egy munkásszálló Budakeszin
Galéria: Hatalmas tűz volt Budakeszin
Fotó: Beküldött
1/6
Hatalmas tűz volt Budakeszin, egy munkásszálló égett.

 

 

