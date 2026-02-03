Szívszaggató tragédia: egy testvérpár veszett bele a patakba

Szörnyű tragédia rázta meg Szeben megyét hétfőn: egy hatéves kislány vesztette életét, miután beleesett egy jeges patakba Kürpöd (Chirpăr) településen. A területi katasztrófavédelem munkatársainak sikerült kihúzniuk, ám a gyermek ekkor már nem lélegzett. A helyszínre mentőcsónakot, búvárokat, két mentőautót, valamint a brassói SMURD mentőhelikopterét is a helyszínre irányították, a kislány életét azonban nem tudták megmenteni.

Iszonyú tragédia: egy kisfiú és egy kislány vesztette életét / Fotó: Pexels

Tragédia: egy hatéves kislány és a bátyja is a jeges vízbe veszett

A rendőrség azt az információt kapta, a kislányt a kilencéves testvére kísérte: a fiút akkor még nem találták, ezért sürgős vizsgálatokat rendeltek el. Később viszont a Szeben megyei rendőrség arról tájékoztatott, hogy megtalálták a kislány kilencéves bátyját, aki szintén a patakba esett és sajnálatos módon már csak holtan tudták kihúzni a vízből. A hatóságok nyomoznak, hogy feltárják a szörnyű tragédia körülményeit - írja a Maszol.