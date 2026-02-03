Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Szívszaggató tragédia: egy testvérpár veszett bele a patakba

szörnyű tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 09:40
A két gyermek egy jeges patakba esett. A szörnyű tragédia hétfőn történt Szeben megyében.
Bors
A szerző cikkei

Szörnyű tragédia rázta meg Szeben megyét hétfőn: egy hatéves kislány vesztette életét, miután beleesett egy jeges patakba Kürpöd (Chirpăr) településen. A területi katasztrófavédelem munkatársainak sikerült kihúzniuk, ám a gyermek ekkor már nem lélegzett. A helyszínre mentőcsónakot, búvárokat, két mentőautót, valamint a brassói SMURD mentőhelikopterét is a helyszínre irányították, a kislány életét azonban nem tudták megmenteni.

gyász gyertya
Iszonyú tragédia: egy kisfiú és egy kislány vesztette életét / Fotó: Pexels 

Tragédia: egy hatéves kislány és a bátyja is a jeges vízbe veszett

A rendőrség azt az információt kapta, a kislányt a kilencéves testvére kísérte: a fiút akkor még nem találták, ezért sürgős vizsgálatokat rendeltek el. Később viszont a Szeben megyei rendőrség arról tájékoztatott, hogy megtalálták a kislány kilencéves bátyját, aki szintén a patakba esett és sajnálatos módon már csak holtan tudták kihúzni a vízből. A hatóságok nyomoznak, hogy feltárják a szörnyű tragédia körülményeit - írja a Maszol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
