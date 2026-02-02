55 évesen távozott az élők sorából a Narcos színésze

Elhunyt a Narcos című sorozat egyik ismert színésze, Gerardo Taracena.

Meghalt a Narcos színésze

Fotó: 123RF

Elhunyt a Narcos: Mexikó sztárja

A Narcos: Mexikó sztárja 55 éves korában vesztette életét, halálát vasárnap erősítette meg a Mexikói Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia. Közleményükben kiemelték, hogy Taracena a mexikói mozi meghatározó és alapvető alakja volt, aki mély nyomot hagyott mindazokban, akik látták munkáit.

Az Akadémia tiszteletteljes és szívből jövő részvétét fejezi ki családjának, barátainak és kollégáinak. Munkássága és felejthetetlen arca örökre megmarad emlékezetünkben

- írták.

A színészt leginkább Pablo Acosta szerepéről ismerhette meg a közönség a Netflix Narcos: Mexikó című sorozatában, amely az eredeti Narcos folytatásaként készült, és az 1980-as években működő, hírhedt guadalajarai kartell történetére összpontosított.

Taracena egyik legemlékezetesebb filmes alakítása Mel Gibson 2006-os epikus alkotásában, az Apocalypto című filmben volt, amely a maja civilizáció hanyatlásának idején játszódik, és egy fiatal vadász sorsát követi nyomon - írja a New York Post.