Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Mátyás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött a felfoghatatlanul tragikus hír: az udvaron szülte meg gyermekét egy fiatal nő, a picit nem tudták megmenteni

kisbaba
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 15:50
szüléshalottédesanya
Az édesanya rokonai sokkot kaptak. A szülés nem sikerült jól, meghalt a kisbaba.

Szülés miatt kapott sokkot egy család, akinek az udvarán szülte meg a gyermekét egy édesanya. A kisbaba sajnos nem élte túl a szülést, az édesanya pedig karján a kisbabával kisétált az udvarból.

Szülés közben vesztette életét egy kisbaba, akit az édesanyja egy családi ház udvarán szült meg
Szülés közben vesztette életét egy kisbaba, akit az édesanyja egy családi ház udvarán szült meg
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Szülés az udvaron - nyilatkozott az édesanya testvére

Egy családiház udvarában adott életet gyermekének egy édesanya a szlovákiai Eperjesen. A szülés során a kisbaba életét vesztette.

A segélyhívó vonal operátora két mentőautót küldött a helyszínre, a mentők erőfeszítései ellenére sajnos nem sikerült újraéleszteni a csecsemőt

 - nyilatkozta Martina Frohlich Cinovská, a Szlovák Mentőszolgálat szóvívő-helyettese a szlovák noviny.sk lapnak. Mint írják, a rokonokat sokkolta az eset.  

Az édesanya húga nyilatkozott a lapnak, ahol elmondta, hogy a családtagok látták, amint a nő a karjában viszi ki a kisbabát.  

Kiment a mosdóba, és nem tudom mi történt 

- nyilatkozta a testvér, melyről a Tények.hu is beszámolt.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu