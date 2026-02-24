Most jött a felfoghatatlanul tragikus hír: az udvaron szülte meg gyermekét egy fiatal nő, a picit nem tudták megmenteni

Szülés miatt kapott sokkot egy család, akinek az udvarán szülte meg a gyermekét egy édesanya. A kisbaba sajnos nem élte túl a szülést, az édesanya pedig karján a kisbabával kisétált az udvarból.

Szülés közben vesztette életét egy kisbaba, akit az édesanyja egy családi ház udvarán szült meg

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Szülés az udvaron - nyilatkozott az édesanya testvére

Egy családiház udvarában adott életet gyermekének egy édesanya a szlovákiai Eperjesen. A szülés során a kisbaba életét vesztette.

A segélyhívó vonal operátora két mentőautót küldött a helyszínre, a mentők erőfeszítései ellenére sajnos nem sikerült újraéleszteni a csecsemőt

- nyilatkozta Martina Frohlich Cinovská, a Szlovák Mentőszolgálat szóvívő-helyettese a szlovák noviny.sk lapnak. Mint írják, a rokonokat sokkolta az eset.

Az édesanya húga nyilatkozott a lapnak, ahol elmondta, hogy a családtagok látták, amint a nő a karjában viszi ki a kisbabát.

Kiment a mosdóba, és nem tudom mi történt

- nyilatkozta a testvér, melyről a Tények.hu is beszámolt.