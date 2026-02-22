"A babám meghalt, miután az orvosok azt mondták, hogy a szörnyű fájdalmak csak beszorult gázok voltak"

A leendő anya, Kimberley Newark gyötrő fájdalmakkal érkezett a kórházba, de azt állítja, hogy az orvosok azt mondták neki, hogy csak beszorult gázok okozzák a fájdalmait. A valóságban azonban belső vérzést szenvedett el, ami veszélyeztette őt és születendő kislányát, Olivia Trupianót is.

A súlyos fájdalmak mögött egy belső vérzés rejtőzött. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

Több liter vért veszített a fájdalmak közepette az édesanya

A kis Olivia végül sürgősségi császármetszéssel született meg 2024. szeptember 14-én a Haywards Heath-i Princess Royal Kórházban, amikor Kimberly 34 hetes terhes volt. Súlyos hipoxiás-ischaemiás encephalopathiával született, amely akkor fordul elő, amikor a baba agya nem kap elegendő oxigént vagy vérellátást a születés körüli időben. Problémákat okozhat a tüdőben, a májban, a szívben, a belekben és a vesékben, de súlyos esetekben hosszú távú fogyatékossághoz vagy halálhoz is vezethet.

Mindeközben Kimberlyt kómába helyezték, majd kislányával együtt a brightoni Royal Sussex Megyei Kórházba szállították. Azonban a kis Olivia mindössze ötnapos korában, szeptember 19-én elhunyt.

Szülei most úgy gondolják a kórházi dolgozók nem vették észre időben a létfontosságú figyelmeztető jeleket.

Azért mentem kórházba, mert elájultam, gyenge voltam, szédültem és gyötrő fájdalmaim voltak, olyan fájdalmak, amelyekről tudtam, hogy nem normálisak. Azt mondták, hogy beszorult a gáz... A fájdalmam nem múlt el, és kiderült, hogy belső vérzésem van.

- mondta Kimberly.

A nő azt állította, hogy párjával, Yann Trupianóval többször is aggodalmukat fejezték ki romló egészségi állapota miatt, de úgy érezték, hogy figyelmen kívül hagyják és elutasítják őket. Később Yannal közölték, hogy haza kell mennie, és másnap reggel mehet vissza. Azt gondolta, Kimberley jó kezekben van, de röviddel távozása után kapott egy hívást, amelyben közölték vele, hogy párja kritikus állapotban van, és sürgősségi műtéten esik át.

A család ügyvédei, Slater és Gordon szerint az orvosok felfedezték, hogy Kimberley egyik fő erének megrepedése belső vérzést okozott, és több liter vért veszített. Egy vizsgálat során a család aggodalmát fejezte ki az állapot késői felismerése miatt, valamint Joanne Andrews halottkém azt mondta, hogy oka van gyanítani, hogy Olivia halála természetellenes volt.