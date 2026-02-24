Most érkezett: elkapták a rendőrök a soproni késelőt

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 08:27
sopronkéselés
A járőrök az elkövetőt elfogták.

A rendőrség arról számolt be, hogy február 23-án 16 óra után érkezett bejelentés, hogy Sopronban, a Teleki Pál utcában lévő gyorsétterem mögött egy férfi megkéselt egy másikat. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy 20 éves kópházi lakos előzetes szóváltást és dulakodást követően hastájékon szúrt egy 28 éves férfit.

Fotó: Illusztráció: Fejér vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A járőrök az elkövetőt elfogták, előállították és a nyomozók – őrizetbe vétele mellett – életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki - írja a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
