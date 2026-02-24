Most érkezett: elkapták a rendőrök a soproni késelőt

A rendőrség arról számolt be, hogy február 23-án 16 óra után érkezett bejelentés, hogy Sopronban, a Teleki Pál utcában lévő gyorsétterem mögött egy férfi megkéselt egy másikat. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy 20 éves kópházi lakos előzetes szóváltást és dulakodást követően hastájékon szúrt egy 28 éves férfit.

Fotó: Illusztráció: Fejér vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A járőrök az elkövetőt elfogták, előállították és a nyomozók – őrizetbe vétele mellett – életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki - írja a police.hu.