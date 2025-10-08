Kitört a pánik az iskolában, horrorisztikus támadás történt

Egy iskolát vészhelyzeti lezárás alá helyeztek, miután legalább egy diák súlyosan megsérült egy késelésben.

A késelést követően a hatóságok lezárták az iskolát. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Őrizetbe vették az iskolai késelés gyanúsítottját

A rendőrség megerősítette, hogy egy gyanúsítottat őrizetbe vettek a mai incidens után, amely a egy paderborni iskolában, Németország Észak-Rajna–Vesztfália tartományában történt.

A jelentések szerint egy diáklányt egy férfi megkéselt az iskola tornatermében nem sokkal 13 óra után, majd a támadó ismeretlen irányba elmenekült a helyszínről. A tanuló jelenleg az életéért küzd, és életmentő műtéten esik át súlyos sérülései miatt.

Egy férfit 14 óra körül tartóztattak le a város Padersee nevű körzetében, akinél egy szúrófegyvert találtak, a helyi beszámolók szerint. A rendőrség különleges egységei is a helyszínre siettek, és átkutatták az iskola területét és épületeit.

A jelenlegi információk szerint egy diákot késsel súlyosan megsebesítettek. Egy elsődleges gyanúsítottat őrizetbe vettünk.

- erősítette meg a rendőrség szóvivője.

Egyelőre nem világos, hogy más személyek is megsérültek-e az iskolában, ahol 350 tanuló és 40 tanár dolgozik - írta a Daily Star.