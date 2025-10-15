Káosz a levegőben: kényszerleszállást hajtott végre egy utasszállító

Egy American Airlines járat kényszerleszállást hajtott végre, miután hét utas rosszul lett a repülőgépen érezhető gázszag miatt.
A gép tegnap este, helyi idő szerint nem sokkal 17:00 előtt szállt fel a Los Angeles-i nemzetközi repülőtérről, magyar idő szerint hajnali 1 órakor, és a New York-i JFK nemzetközi repülőtérre tartott. Néhány perccel a felszállás után az utasok erős gázszagról számoltak be a kabinban, és a pilóták is jelezték az irányításnak, hogy ők is érzik a szagot. A gép landolása után hét utast megvizsgáltak az orvosi személyzet tagjai, de senkit sem kellett kórházba szállítani.
A FlightRadar24 repüléskövető adatai szerint a repülő egy kört tett a levegőben, mielőtt visszatért volna a Los Angeles-i repülőtérre a kényszerleszállás miatt. A gép átvizsgálása során nem találtak veszélyes anyagot, és a járatot néhány órával később újraütemezték - írta a Mirror.
