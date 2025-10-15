Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Káosz a levegőben: kényszerleszállást hajtott végre egy utasszállító

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 10:12
Egy Los Angelesből induló járat útja rémálommá vált, amikor az utasok furcsa gázszagot kezdtek érezni a kabinban. A pilóták ezután jelentették a helyzetet a légiforgalmi irányításnak, végül kényszerleszállást hajtottak végre.

Egy American Airlines járat kényszerleszállást hajtott végre, miután hét utas rosszul lett a repülőgépen érezhető gázszag miatt.

Rejtélyes gázszag miatt betegedett meg több ember is a repülőgép fedélzetén. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A pilóták is érezték a repülőgépen terjedő gázszagot

A gép tegnap este, helyi idő szerint nem sokkal 17:00 előtt szállt fel a Los Angeles-i nemzetközi repülőtérről, magyar idő szerint hajnali 1 órakor, és a New York-i JFK nemzetközi repülőtérre tartott. Néhány perccel a felszállás után az utasok erős gázszagról számoltak be a kabinban, és a pilóták is jelezték az irányításnak, hogy ők is érzik a szagot. A gép landolása után hét utast megvizsgáltak az orvosi személyzet tagjai, de senkit sem kellett kórházba szállítani.

A FlightRadar24 repüléskövető adatai szerint a repülő egy kört tett a levegőben, mielőtt visszatért volna a Los Angeles-i repülőtérre a kényszerleszállás miatt. A gép átvizsgálása során nem találtak veszélyes anyagot, és a járatot néhány órával később újraütemezték - írta a Mirror.

