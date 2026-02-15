„Hallottam, ahogy valaki a mélybe vetette magát” – Gábor elmesélte, hogy élte túl a budakeszi tűzvészt

Hatalmas robbanás rázta meg péntek hajnalban a nyugodt budai település csendjét. Budakeszi Zichy Péter utcai sorháza, amely munkásszállóként üzemelt, pillanatok alatt vált lángoló csapdává. Gábor a szerencsének és lélekjelenlétének köszönheti, hogy ma még elmesélheti borzalmas élményeit.
Hatalmas durranásra és füstre ébredtem
– mondta a Borsnak a megtört férfi, akinek az élete percek alatt dőlt romba. Amikor Gábor kinyitotta a szobája ajtaját, a folyosón már elviselhetetlen volt a hőség, és mindent sűrű, fekete füst borított. Mivel a házban megszűnt az áramszolgáltatás, a teljes sötétségben csak a mobiltelefonja kijelzője világította meg a kivezető utat.
Gábor azonban a saját menekülése közben sem feledkezett meg másokról: a szomszéd szobában lakó hölgynek is segített kijutni a pokoli épületből. Miközben a kijárat felé botorkáltak, szörnyű zajokra lett figyelmes.
Hallottam, ahogy valaki a mélybe vetette magát
– idézte fel a drámai pillanatokat. Gábornak sem maradt más választása. Az ugrás jelentette a menekülés egyetlen útját. A férfit jelenleg a Szent János kórház traumatológiai osztályán ápolják, mert az ugrás során két bordája eltört, és légmellet kapott.
A tűzoltók hősies küzdelmet folytattak a 200 négyzetméteren tomboló lángokkal. 47 embert menekítettek ki az épületből, de négyen sajnos nem élték túl a katasztrófát. Három holttestet a beomlott födém alatt találtak meg, a negyedik áldozat pedig a kórházban vesztette életét.
Tóth Gábor számára a túlélés után a felismerés volt a legfájdalmasabb: minden odalett. A tűz martalékává váltak az iratai, a félretett pénze és a megélhetését biztosító munkagépei is. Most egyetlen szál ruhában, nincstelenül fekszik a kórházban.
Ez egy hatalmas csapás, nem tudom, hogyan fogok talpra állni. Semmim nem maradt, csak az, ami épp rajtam volt
– mondta elcsukló hangon.
A hatóságok közveszély okozása miatt indítottak büntetőeljárást, a gyanú szerint szabálytalan gázvételezés okozhatta a robbanást. Amíg a rendőrség nyomoz, Budakeszi városa összefogott: a polgármesteri hivatal melegedőt nyitott, és adománygyűjtést szerveztek a károsultaknak. Tóth Gábornak és társainak most minden segítség számít, hiszen a nulláról kell újrakezdeniük az életüket egy olyan éjszaka után, amit soha nem fognak elfelejteni.
