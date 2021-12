Kommandósok hada kellett a drogkartell magyar tagjának elfogásához

Kommandós egységekkel és egy valóságos katonai arzenállal kellett bevennie a spanyol egységeknek azt az andalúziai Albox településen fekvő erődített haciendát, ahol egy – nagy részt – magyar drogbanda működtette hihetetlen kábítószerföldjeit és droglaborjait. Három férfit viszont még azóta is keresnek.

Közös akció

Az első nyom a droglaborhoz tavaly nyáron került elő, akkor fogtak el egy tetemes szállítmányt az M7-es autópályán, ahol nagyjából 50 kiló marihuánát találtak. Ekkor kezdtek el a spanyol rendőrséggel közösen dolgozni az ügyön, amelynek a vége egy gigászi leszámolás és rajtaütés lett spanyol és magyar földön is, méghozzá szinte egy időben: míg a magyar zsaruk szeptember 29-én az itthon ténykedő és kereskedelemben és a szállításban érdekelt C. Zsolt, H. Zsolt és D. Sándor ágára csaptak le, addig a spanyol zsaruk Andalúziában razziáztak.

Több mázsa marihuána

A spanyol zsaruknak azonban valóságos erődítménybe kellett behatolniuk Albox településen: a farmot ugyanis közel 20 kamera, 6 képzett harci kutya védte, a fala pedig jobban hasonlított egy erődére, mintsem egy házéra. A kommandósok ezért hosszú hónapokig megfigyelték a drogközpontot, majd a magyar akcióval egy időben ők is behatoltak. Bent azonban döbbenetes nagyságú drogtanyát találtak: a szobák legtöbbjéből ugyanis polcok mögötti rejtekajtó nyílt, ezek vezettek marihuána ültetvényekhez, ahol több mázsa marihuánát termesztettek, az idei évben pedig úgy tervezték, hogy egy tonnányit aratnak le az éves szüreten, ezt vitték volna Németországba és Magyarországra.

Jakab Zoltánt "Törpe" (balra) és Balás Ádám Tibort keresi a rendőrség Fotó: Police

Keresik a tagokat

A razzia során négy embert elfogtak, közülük egy 39 éves román férfit már 9-én hazahoztak, most pedig egy 51 éves férfit is kiadtak Magyarországnak. A banda tagja a razzia óta Madridban raboskodott, most bilincsben érkezett meg a magyar reptérre, ahonnan azonnal a fogdára vitték, és rögtön le is tartóztatták, nemsokára a kihallgatása is megkezdődik. Azonban az ügynek még koránt sincs vége, ugyanis a banda több tagját jelenleg is keresik: köztük Jakab ’Törpe’ Zoltánt, Balás Ádám Tibort és Zincsenko Dimitrijt is, akik most is bujkálnak. A rendőrség kéri, bárki, aki felismeri őket, azonnal értesítse a zsarukat.