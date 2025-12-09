A trolin hagyta a droggal és pénzzel teli táskáját, csúnyán lebukott a díler

Nagy fogásról számolt be a Police.hu, ugyanis 2025. június 25-én délután a trolin egy gazdátlan hátizsákot találtak, amiben közel félmillió forint, illetve különféle kábítószergyanús anyagok voltak: több mint 20 gramm pszilocin, pszilocibintartalmú gomba, 34 simítózáras tasakban összesen 87 gramm marihuána, 17 tasakban kiporciózott amfetamin, 32 és fél MDMA-tabletta, valamint 12 tasakban kokain, grammonként porciózva.
A nyomozók az adatgyűjtések és a kamerafelvételek alapján sikeresen azonosították a táska tulajdonosát, a 63 éves H. Károlyt, akit december 8-án egy erzsébetvárosi lakásban fogtak el, majd az ingatlanban kutatást tartottak, ami során a rendőrök bruttó 300 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, valamint simítózáras nejlontasakokba porciózva bruttó 19 gramm fehér port és fehér zselés anyagot találtak, továbbá 3 digitális mérleget és nagyobb mennyiségben nejlontasakokat is lefoglaltak – mint kiderült, az idős férfi nem csak árulta a drogot, ugyanis a kábítószergyorsteszt eredménye alapján kokaint és amfetamint fogyasztott.
A X. kerületi nyomozók H. Károlyt kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását
– közölte a rendőrség.
És ez még nem minden, ugyanis a férfi nem először hagyott drogot a trolin: az eljárás során kiderült a 63 éves férfiról, hogy 2024-ben szintén feledékenysége miatt került a zuglói rendőrök látókörébe, ugyanis akkor 20 alufólia pakett növényi törmelékkel teli táskát hagyott el.
