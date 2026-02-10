Nagyteveli lövöldözés: megszólalt a hős, aki kimentette az óvodásokat

A Veszprém vármegyei nagyteveli lövöldözés során a 76 éves férfi háromszor is rálőtt a polgármesterre egy átalakított gázpisztollyal, kétszer találta el. A polgármestert mentőhelikopterrel szállították el. A polgármester sebeit a helyszínen egy épp arra járó mentős házaspár látta el, a hivatal területén álló óvodából pedig három óvodást az ablakon keresztül mentettek ki.

Nagyteveli lövöldözés: egy arra járó mentős házaspár hozta ki a három gyermeket az ablakon keresztül. Fotó: Szabolcs László / Bors

A nagyteveli lövöldözés mentői épp munka után jártak a helyszínen

A 76 éves támadó rendszeresen járt a hivatalba, ma (február 10) délelőtt pedig egy átalakított gázpisztollyal három lövést adott le a polgármesterre. Kétszer találta el, a polgármester súlyosan megsérült. Épp arra járt egy munkából hazafelé tartó mentős házaspár, akik meghallották a segélykiáltást a hivatalból.

Éppen mentünk az udvaron, amikor kiabáltak nekünk. Szó szerint így mondták, hogy 'lelőtték a polgármestert'. Amikor ezt felfogtuk, gyorsan átfutottunk a hivatalhoz. Első körben a három kisgyereket vettem ki az ablakon, hogy őket biztonságban tudjuk. Az óvónők mondták, hogy bezárták az ajtót belülről. Utána meghallottuk kívülről, hogy a támadó és a polgármester már külön helyiségben vannak.

– nyilatkozta a Tényeknek Pintér László mentős. Arról is tájékoztatott, hogy a polgármester az állán és az egyik fülén is megsérült, kicsit zaklatott volt, de éber állapotban találták meg.

Egy nyomókötést helyeztünk fel a polgármesternek, mert vérhígítót is szedett

- tette hozzá Pintér László.

A helyieket megdöbbentette az eset. A 76 éves elkövetőt alig ismerték, egyedül élt a faluhatáron. Információk szerint a férfinak nem volt engedélye a fegyverhez. Úgy alakította azt át, hogy kisebb fémdarabokat is tudott lőni. Egy ilyen átalakított fegyver életveszélyes sebet is lőhet.

Ha valaki ezt otthon megbuherálja, átalakítja és alkalmas lesz arra, hogy egyéb tárgyakat, fémet vagy golyót kilőjön, az már egy nagyon speciális és inkább jogi értelmezési kérdés lesz

– fogalmazott Hajós István biztonsági szakértő a Tényeknek.

A férfit őrizetbe vették és kihallgatták. Pár éve költözött Nagytevelre, korábban kényszerképzetei voltak. Többször járt a polgármesternél, állandóan gondjai voltak. Most is valamilyen kérdéssel ment a hivatalba. A napokban döntenek a letartóztatásáról.

További részletek a Tények riportjában: