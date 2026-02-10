Nagyteveli lövöldözés: megszólalt József szomszédja, ez állhatott a tragédia hátterében

Sokkoló jelenetek játszódtak le február 10-én a nagyteveli polgármesteri hivatalban. Az óvodaként is üzemelő épületbe egy 70 év körüli férfi sétált be fegyverrel a kezében, felment az emeletre, ahol az önkormányzat irodái vannak, megkereste a polgármestert és három lövést adott le rá. Erről korábban a Bors már beszámolt. Ebből kettő el is találta, a település első emberét mentőhelikopter szállította kórházba. A nagyteveli lövöldözés gyanúsítottját elfogták.

A nagyteveli lövöldözés megrázta a település lakóit

Fotó: Szabolcs László / Bors

Nagyteveli lövöldözés: ez lehetett az indíték

Kihalt utcák – ezek árulkodnak Nagytevelen arról, hogy valami nagy baj történt a településen. Egyedül csak a rendőrök mozgolódnak az önkormányzat épülete előtt, ahol órák óta tart a helyszínelés. A Bors információi szerint a 70 év körüli S. József volt az a férfi, aki rálőtt Orbán Sándorra egy gázriasztópisztollyal. A polgármestert súlyos sérülésekkel mentőhelikopter szállította kórházba. Az infopapa.hu értesülései szerint a polgármestert a fején is érte találat, de állapota nem életveszélyes. Miután megtörtént a lövöldözés, óriási pánik tört ki az épületben, így az óvodában is. A gyerekeket az ablakokon keresztül menekítették ki a férfi miatt. A rendőrség a lövések leadása után elfogta az elkövetőt, szemtanúk szerint a hivatal munkatársai tartották vissza a rendőrök megérkezéséig.

Lapunknak sikerült megtalálni, hogy hol élt a férfi. A szomszédja is megszólalt, mint mondta: szerinte egyszerű a magyarázat a lövöldözésre, ugyanis József mentális betegségekkel küzdött.

Nagyjából két éve költözhetett ide, övé az utolsó ház

– mutatott a szomszéd József telke felé.

A felesége korábban meghalt, egyedül élt. Van két gyermeke, ők most a lövöldözés miatt itt is vannak, idegesen mászkálnak a településen. Én nem voltam igazán jóban a Józsival, mert valami nem volt rendben vele. Többször is megjelent nála a rendőrség, amikor megkérdeztem a rendőröket, hogy mi történt, azt mondták, hogy inkább ne is beszéljek vele. Állítólag beteges üldözési mániája volt, eltűnt vagy elhagyott valamit, már egyből feljelentést tett. Én azt hiszem, hogy a polgármesterrel is ez volt a baja, de azt is mondták, hogy segélyt szeretett volna felvenni, de nem kapott. Idő kérdése volt, hogy ez megtörténjen, úgy tudom korábban is szórakozott már fegyverekkel

- zárta. A férfi házából végül a gyerekei is kijöttek, ám ők nem kívánták kommentálni a történteket. Egyes információk szerint a férfi házilag átalakított fegyvert használhatott, hogy biztosra menjen. A rendőrség emberölés kísérlete miatt indított nyomozást az ügyben.