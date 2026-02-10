Hátborzongató: gázpisztollyal támadtak a nagyteveli polgármesterre, mentőhelikopter vitte el

Gázpisztollyal rontott be egy férfi a polgármesteri hivatalba kedden Nagytevelen, majd tüzet nyitott Orbán Sándor polgármesterre. A szemtanúk szerint három lövést is leadott, melyből kettő eltalálta a polgármestert.

Mentőhelikopterrel vitték kórházba a polgármestert Fotó: Pixabay (illusztráció)

Orbán Sándort állítólag a fején is találat érte, mentőhellikoperrel kellett minél gyorsabban a győri kórházba szállítani. Az állapota nem életveszélyes, a hivatal épületét képes volt saját lábán elhagyni. A rendőrség azóta elfogta az elkövetőt.

A helyiek szerint az elkövető csupán pár éve költözött a községbe, és mentális problémákkal küzdhetett, többször is üldözési mániára utaló jeleket mutatott. Állítólag valótlan történeteket mesélt többszöri s a helyieknek – írja a Magyar Nemzet.