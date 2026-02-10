Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hátborzongató: gázpisztollyal támadtak a nagyteveli polgármesterre, mentőhelikopter vitte el

támadás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 12:48
polgármestermentőhelikopter
Szemtanúk szerint három lövést adtak le a polgármesterre.

Gázpisztollyal rontott be egy férfi a polgármesteri hivatalba kedden Nagytevelen, majd tüzet nyitott Orbán Sándor polgármesterre. A szemtanúk szerint három lövést is leadott, melyből kettő eltalálta a polgármestert.

mentőhelikopter
Mentőhelikopterrel vitték kórházba a polgármestert Fotó: Pixabay (illusztráció)

Orbán Sándort állítólag a fején is találat érte, mentőhellikoperrel kellett minél gyorsabban a győri kórházba szállítani. Az állapota nem életveszélyes, a hivatal épületét képes volt saját lábán elhagyni. A rendőrség azóta elfogta az elkövetőt.

A helyiek szerint az elkövető csupán pár éve költözött a községbe, és mentális problémákkal küzdhetett, többször is üldözési mániára utaló jeleket mutatott. Állítólag valótlan történeteket mesélt többszöri s a helyieknek – írja a Magyar Nemzet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu