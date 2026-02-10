Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ablakon keresztül kellett kimenekíteni az óvodásokat Veszprém vármegyében - részletek és helyszíni fotó a lövöldözésről

lövöldözés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 15:56
polgármesteróvodások
Mint arról a Bors beszámolt, ma reggel - február 10-én - lövések dördültek el a nagyteveli polgármesteri hivatalban. A nagyteveli lövöldözés során a három lövésből kettő eltalálta a polgármestert, akit mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. Az intézményben egy óvoda is működik, a kicsiket az ablakon át menekítették ki.
Z. H.
A szerző cikkei

Több lövés érte február 10-én kedden reggel Nagytevel polgármesterét. Orbán Sándorra egy gázpisztolyból adtak le három lövést, melyből kettő eltalálta. A nagyteveli lövöldözés során a polgármestert, mint a Bors korábban beszámolt róla, súlyos sérülésekkel mentőhelikopter szállította kórházba. Az infopapa.hu értesülései szerint a polgármestert a fején is érte találat, de állapota nem életveszélyes. Mivel a hivatalban egy óvoda is működik, a lövöldözést követő pánikban az óvodásokat az ablakon keresztül kezdték kimenekíteni.

nagyteveli lövöldözés
Nagyteveli lövöldözés: még délután is helyszíneltek a rendőrök a polgármesteri hivatalban

A rendőrség a lövések leadása után elfogta az elkövetőt, szemtanúk szerint a hivatal munkatársai tartották vissza a rendőrök megérkezéséig. A falubeliek elmondása alapján az elkövető egy, a faluba néhány évvel ezelőtt költözött idős férfi lehetett. 

Nagyteveli lövöldözés: személyes bosszú lehetett

Többen arról számoltak be az Infopápa tudósítójának, hogy a férfi mentális problémákkal küzdhet, többször üldözési mániára utaló jeleket mutatott és képtelen történeteket mesélt a helyieknek, akik úgy tudják, segélyt kért a polgármestertől, de nem kapott és ezért rántott fegyvert.

Az ovisokat megrémítette a lövöldözés, őket az ablakon keresztül sikeresen kimenekítették, így szerencsére más nem sérült meg a lövöldözés során. A fejsérülést szenvedett polgármestert jelenleg is kórházban ápolják, állapotáról nem közöltek adatokat, ám állítólag nincs életveszélyben.

A rendőrség emberölés kísérlete miatt indított nyomozást az ügyben.

Takács Péter, a választókerület fideszes jelöltje a közelmúltban találkozott a polgármesterrel. Az egészségügyi államtitkár mielőbbi gyógyulást kívánt neki:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu