Ablakon keresztül kellett kimenekíteni az óvodásokat Veszprém vármegyében - részletek és helyszíni fotó a lövöldözésről

Több lövés érte február 10-én kedden reggel Nagytevel polgármesterét. Orbán Sándorra egy gázpisztolyból adtak le három lövést, melyből kettő eltalálta. A nagyteveli lövöldözés során a polgármestert, mint a Bors korábban beszámolt róla, súlyos sérülésekkel mentőhelikopter szállította kórházba. Az infopapa.hu értesülései szerint a polgármestert a fején is érte találat, de állapota nem életveszélyes. Mivel a hivatalban egy óvoda is működik, a lövöldözést követő pánikban az óvodásokat az ablakon keresztül kezdték kimenekíteni.

Nagyteveli lövöldözés: még délután is helyszíneltek a rendőrök a polgármesteri hivatalban

A rendőrség a lövések leadása után elfogta az elkövetőt, szemtanúk szerint a hivatal munkatársai tartották vissza a rendőrök megérkezéséig. A falubeliek elmondása alapján az elkövető egy, a faluba néhány évvel ezelőtt költözött idős férfi lehetett.

Nagyteveli lövöldözés: személyes bosszú lehetett

Többen arról számoltak be az Infopápa tudósítójának, hogy a férfi mentális problémákkal küzdhet, többször üldözési mániára utaló jeleket mutatott és képtelen történeteket mesélt a helyieknek, akik úgy tudják, segélyt kért a polgármestertől, de nem kapott és ezért rántott fegyvert.

Az ovisokat megrémítette a lövöldözés, őket az ablakon keresztül sikeresen kimenekítették, így szerencsére más nem sérült meg a lövöldözés során. A fejsérülést szenvedett polgármestert jelenleg is kórházban ápolják, állapotáról nem közöltek adatokat, ám állítólag nincs életveszélyben.

A rendőrség emberölés kísérlete miatt indított nyomozást az ügyben.

Takács Péter, a választókerület fideszes jelöltje a közelmúltban találkozott a polgármesterrel. Az egészségügyi államtitkár mielőbbi gyógyulást kívánt neki: