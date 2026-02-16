Munkahelyi balesetben vesztette életét egy 51 éves férfi. Kollégája egy markológéppel szorította egy konténerhez.

Halálos munkahelyi baleset miatt vesztette életét egy abonyi férfi

Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Halálos munkahelyi baleset - markoló vetett véget az életének

Meghalt egy 51 éves abonyi férfi munka közben, miután egy markológép egy konténernek nyomott szerdán. A balesethez mentőhelikoptert is riasztani kellett, azonban a férfi életét már nem sikerült megmenti.

A férfi életéért a kiékező mentők és rendőrök hosszasan küzdöttek, többször megpróbálták újraéleszteni, de sajnos minden erőfeszítés sikertelennek bizonyult.

A hatóságok a halál pontos körülményeit egyelőre nem közölték, feltehetőleg a markológépet vezető 49 éves férfi holttér miatt nem látta a kollégáját.

A SZOLJON.hu értesülései szerint a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit, foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt.