Munkahelyi balesetben vesztette életét egy 51 éves férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 14:10
Az áldozatot egy markológép nyomta egy konténernek. A halálos munkahelyi baleset miatt büntetőeljárást indítottak.

Munkahelyi balesetben vesztette életét egy 51 éves férfi. Kollégája egy markológéppel szorította egy konténerhez. 

Halálos munkahelyi baleset miatt vesztette életét egy abonyi férfi
Halálos munkahelyi baleset miatt vesztette életét egy abonyi férfi
Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Halálos munkahelyi baleset - markoló vetett véget az életének 

Meghalt egy 51 éves abonyi férfi munka közben, miután egy markológép egy konténernek nyomott szerdán. A balesethez mentőhelikoptert is riasztani kellett, azonban a férfi életét már nem sikerült megmenti.  

A férfi életéért a kiékező mentők és rendőrök hosszasan küzdöttek, többször megpróbálták újraéleszteni, de sajnos minden erőfeszítés sikertelennek bizonyult.  

A hatóságok a halál pontos körülményeit egyelőre nem közölték, feltehetőleg a markológépet vezető 49 éves férfi holttér miatt nem látta a kollégáját.  

A SZOLJON.hu értesülései szerint a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit, foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt.

 

