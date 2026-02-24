Továbbra is tisztázatlanok az ausztriai munkahelyi baleset körülményei

Két magyar munkás vesztette életét egy munkahelyi balesetben Ausztriában.
Az ausztriai Leobe-Donawitz városrészben található Voestalpine Stahl Donawitz GmbH acélüzemében egy 20 és egy 26 éves magyar férfi halt meg, miután egy föld alatti aknában szén-monoxid került a levegőbe. A 26 éves férfi még a helyszínen életét vesztette, míg a 20 éves munkást helikopterrel kórházba szállították, de később ő is meghalt.
Az áldozatok osztrák munkaközvetítőn keresztül dolgoztak az acélgyárban, és az eddigi információk szerint nem ők voltak az egyetlenek, akik aznap az üzemben tartózkodtak. A családok jelenleg az elhunyt fiatalok holttesteinek hazaszállítását intézik, a temetésüket azonban ezen a héten még nem tartják meg.
A baleset körülményei továbbra is tisztázatlanok. A rendőrség közlése szerint február 17-én 11 óra 30 perc körül a két magyar munkás karbantartási munkálatokat végzett egy föld alatti aknában. Vágási műveletek közben szabadult fel szén-monoxid, amelyet a munkavezető észlelt, majd megkezdte a mentést. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos okát és a felelősség kérdését.
A BEOL megkereste a gyárat, hogy tisztázni tudják, hogy a magyar dolgozók egészen pontosan milyen munkát végeztek a gyárukban, és előzetesen kaptak-e bármilyen munkavédelmi eligazítást. Azt is tudni szerették volna a gyár felvette-e a kapcsolatot az áldozatok családjaival és, hogy készülnek-e bármilyen hivatalos közleményben részvétet nyilvánítani.
Válaszként a cég elmondta, hogy az osztrák rendőrség korábban kiadott sajtóközleményén túl ők nem kívánnak egyebet közölni a balesetről, valamint az azt követő intézkedésekről sem.
