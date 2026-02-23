Kollégáját próbálta megmenteni egy férfi a mérgező gázoktól - mindketten meghaltak a munkahelyi balesetben

Két férfi tragikus módon meghalt, miután egy munkahelyi baleset során takarítás közben mérgező gáznak voltak kitéve. Bár egyikőjük kétségbeesetten próbálta menteni a másikat, a kémiai reakció mindkettőjükkel végzett.

Tragikus munkahelyi baleset követelte a két férfi életét (Daniel Hagle jobb oldalt, Michael Kammer Jr. bal oldalt) Fotó: GoFundMe

Halálos gáz okozta a munkahelyi balesetet

A 20 éves Daniel Hagle kedden kollégájával, a 21 éves Michael Kammer Jr.-ral együtt vett részt a kút javítását magában foglaló munkán, amikor egy kémiai reakció során halálos hidrogén-szulfid gáz keletkezett. A gáz miatt Michael elvesztette az eszméletét, ezután Daniel kétségbeesetten próbált segíteni, majd bemászott a kútba, de a mérgező gázok gyorsan kiütötték mindkét férfit. Bár kórházba szállították őket, életüket már nem tudták megmenteni.

A házban dolgozó három másik férfit gázmérgezés miatt kórházba szállították, de ők várhatóan fel fognak épülni. Emellett helyszínre kiérkező több elsősegélynyújtót is elővigyázatosságból fertőtlenítettek egy helyi kórházban.

Ez nyilvánvalóan egy olyan anyag volt, amit korábban használtak, de ez egy zárt tér volt, így amikor a sav kölcsönhatásba lépett egy ásványi anyaggal vagy vegyszerrel abban a kútban, gáz szabadult fel

- magyarázta Mat King, St. Clair megye seriffje.

Mindkét férfi családja létrehozott egy-egy GoFundMe-gyűjtést, hogy a tragikus baleset után méltó módon tudjanak búcsút venni tőlük.

Bátorsága és együttérzése az utolsó pillanataiban bizonyítja, milyen ember volt, mindig kész volt segíteni másokon, még óriási személyes kockázat árán is

- olvasható Daniel oldalán.

Felkelt dolgozni, és soha nem számított arra, hogy már nem fog hazatérni. Ez a különös baleset megrázta közösségünket, és családja most a temetési és megemlékezési költségek váratlan terhével néz szembe

- írták Kammer oldalán.

Jenny Kammer, Michael édesanyja, aki végignézte, ahogy a mentőszolgálatosok kiemelik fia holttestét, elárulta, hogy teljesen összeomlott a helyszínen. Hozzátette, hogy egyetlen anyának sem lett volna szabad megtapasztalnia, amit ő átélt.

Duane Hagle és felesége, Cherrie fiukat, Danielt a legszorgalmasabb fiatalként írták le, és elárulták, hogy halála mélyen érintette a közösséget, ahol arról volt ismert, hogy önkénteskedett egy helyi templomban, és odaadó társa volt egy vietnami veteránnak.