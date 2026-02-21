"A világom közepe voltál" - összetört a 20 éves Zoltán édesanyja, munkahelyi balesetben vesztette el fiát

A tragikus, halálos munkahelyi baleset kedden (február 17.) történt az ausztriai Leoben-Donawitzban található Voestalpine gyárban: mint arról a Bors is írt, a 20 és 26 éves magyar fiatalok éppen az acélmű egyik aknájában végeztek felújítási munkálatokat, amikor szén-monoxid mérgezést kaptak vágás közben. Úgy tudjuk, hogy a 26 éves P. Ákos azonnal meghalt, míg a mindössze 20 éves L. Zoltánt ugyan kórházba szállították, ahol még napokig küzdött életéért, végül csütörtökön (február 19.) az ő szervezete is feladta a harcot.

A halálos munkahelyi baleset áldozatait tucatnyian gyászolják



Az ORF információi szerint a két eszméletlen, súlyos állapotban lévő férfire a művezetőjük talált rá, aki azonnal a segítségükre sietett. Ákoson azonban már nem lehetett segíteni, míg Zoltánt kritikus állapotban, mentőhelikopterrel vitték a Grazi Egyetemi Kórházba. Életéért ekkor két teljes napon át imádkoztak: úgy tudjuk, hogy családja mindenkit megkért, szorítsanak és imádkozzanak imádott fiukért. Azonban csütörtökön már Zoli családjának is csak a szívet tépő gyász maradt: ekkor érkezett a hír, hogy a 20 éves fiatal is meghalt. A két férfi szerettei, családjaik és barátaik azóta is romokban hevernek, mint mondták: igazságtalan az élettől, hogy két dolgos, jó lelkű fiatalnak csak ennyi idő jutott:

Még el sem kezdtek élni! Nem lehet, hogy két huszonévesnek csak ennyi jusson az életből. Olyan jó srácok voltak mind a ketten!

– mondta összetörten a két férfi ismerőse. Úgy tudni, hogy a fiatalok Békésből származnak, nagyon jó barátok voltak, akik imádták együtt tölteni az időt és együtt pecázni – nem véletlen, hogy együtt mentek dolgozni Ausztriába is. A fiúkat mindenki igazi életvidám, tettrekész fiatalnak ismerte, akiknek nagy terveik voltak még a jövőre nézve. Pár hónapja még boldogan ünnepelték születésnapjaikat is: Zoli novemberben töltötte be a 20-at, míg Ákos decemberben a 26. életévét. Zoli édesanyja a gyásztól megroppanva köszönte meg az embereknek, akik imádkoztak szeretett fiáért, akitől szívszorító szavakkal búcsúzott bejegyzésében:

Édes drága kisfiam. Most köszöntöttelek a 20. születésnapodon, és ennyit adott az élet. Köszönöm, hogy anyukád lehettem, köszönöm, hogy engem választottál. A világ legjobb, legszebb, legokosabb, legtisztelettudóbb gyermeke voltál, és ezt mindig mindenki büszkén mondta, hogy egy ilyen gyereket neveltem

– írta az asszony, aki jóban volt Ákos családjával is, ezért nem meglepő, hogy a másik áldozatról is érzelemdús szavakkal emlékezett meg.