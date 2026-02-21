"A világom közepe voltál" - összetört a 20 éves Zoltán édesanyja, munkahelyi balesetben vesztette el fiát

A tragikus, halálos munkahelyi baleset kedden (február 17.) történt az ausztriai Leoben-Donawitzban található Voestalpine gyárban: mint arról a Bors is írt, a 20 és 26 éves magyar fiatalok éppen az acélmű egyik aknájában végeztek felújítási munkálatokat, amikor szén-monoxid mérgezést kaptak vágás közben. Úgy tudjuk, hogy a 26 éves P. Ákos azonnal meghalt, míg a mindössze 20 éves L. Zoltánt ugyan kórházba szállították, ahol még napokig küzdött életéért, végül csütörtökön (február 19.) az ő szervezete is feladta a harcot.
Az ORF információi szerint a két eszméletlen, súlyos állapotban lévő férfire a művezetőjük talált rá, aki azonnal a segítségükre sietett. Ákoson azonban már nem lehetett segíteni, míg Zoltánt kritikus állapotban, mentőhelikopterrel vitték a Grazi Egyetemi Kórházba. Életéért ekkor két teljes napon át imádkoztak: úgy tudjuk, hogy családja mindenkit megkért, szorítsanak és imádkozzanak imádott fiukért. Azonban csütörtökön már Zoli családjának is csak a szívet tépő gyász maradt: ekkor érkezett a hír, hogy a 20 éves fiatal is meghalt. A két férfi szerettei, családjaik és barátaik azóta is romokban hevernek, mint mondták: igazságtalan az élettől, hogy két dolgos, jó lelkű fiatalnak csak ennyi idő jutott:
Még el sem kezdtek élni! Nem lehet, hogy két huszonévesnek csak ennyi jusson az életből. Olyan jó srácok voltak mind a ketten!
– mondta összetörten a két férfi ismerőse. Úgy tudni, hogy a fiatalok Békésből származnak, nagyon jó barátok voltak, akik imádták együtt tölteni az időt és együtt pecázni – nem véletlen, hogy együtt mentek dolgozni Ausztriába is. A fiúkat mindenki igazi életvidám, tettrekész fiatalnak ismerte, akiknek nagy terveik voltak még a jövőre nézve. Pár hónapja még boldogan ünnepelték születésnapjaikat is: Zoli novemberben töltötte be a 20-at, míg Ákos decemberben a 26. életévét. Zoli édesanyja a gyásztól megroppanva köszönte meg az embereknek, akik imádkoztak szeretett fiáért, akitől szívszorító szavakkal búcsúzott bejegyzésében:
Édes drága kisfiam. Most köszöntöttelek a 20. születésnapodon, és ennyit adott az élet. Köszönöm, hogy anyukád lehettem, köszönöm, hogy engem választottál. A világ legjobb, legszebb, legokosabb, legtisztelettudóbb gyermeke voltál, és ezt mindig mindenki büszkén mondta, hogy egy ilyen gyereket neveltem
– írta az asszony, aki jóban volt Ákos családjával is, ezért nem meglepő, hogy a másik áldozatról is érzelemdús szavakkal emlékezett meg.
- Sohasem kívánnék nálad jobbat. A világom közepe voltál és ígérem, hogy ez sohasem fog változni. Igazságtalan az élet, de Ákoskámmal együtt indultatok, kérlek, vigyázzatok egymásra és sokat mosolyogjatok ránk. Ákosommal a világ legszebb angyalai lettetek. Köszönöm, hogy voltál és szerettél, a következő életünkben ígérem, találkozunk – tette hozzá. Későbbiekben azt írta: mindenét odaadná, ha megváltoztathatná azt a tragikus napot:
Bármit megtennék értetek, hogy visszafordítsam azt az átkozott keddi napot
– szögezte le.
Azt, hogy mi okozta a munkahelyi balesetet, egyelőre nem tudni, a helyi rendőrség jelenleg is nyomoz az ügyben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.