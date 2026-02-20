Két magyar munkás halt meg munkahelyi balesetben Ausztriában

Egy ipari üzemben történt munkahelyi baleset következtében életét vesztette két magyar munkás az ausztriai Leoben-Donawitzban - közölte pénteken a stájerországi tartományi rendőrség nyomán az MTI.
A baleset kedden történt a felső-stájerországi üzemben. Egy 26 éves magyar munkás már a helyszínen meghalt, 20 éves kollégája pedig súlyos, életveszélyes szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy ellenőrizetlen gázkibocsátás következtében. A sérültet a grazi tartományi kórházba (LKH Graz) szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség pénteki tájékoztatása szerint az eset feltehetően vágási munkálatok közben történt az üzemben. A két, magyar állampolgárságú munkás felülvizsgálati munkákat végzett egy föld alatti aknában, ahol a szén-monoxid-szivárgás történt. A sérülteket egy művezető találta meg, aki azonnal riasztotta a mentőszolgálatokat. A baleset pontos körülményeinek kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.