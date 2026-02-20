HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Két magyar munkás halt meg munkahelyi balesetben Ausztriában

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 17:18
Az orvosok már nem tudtak rajtuk segíteni.

Egy ipari üzemben történt munkahelyi baleset következtében életét vesztette két magyar munkás az ausztriai Leoben-Donawitzban - közölte pénteken a stájerországi tartományi rendőrség nyomán az MTI.

A baleset kedden történt a felső-stájerországi üzemben. Egy 26 éves magyar munkás már a helyszínen meghalt, 20 éves kollégája pedig súlyos, életveszélyes szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy ellenőrizetlen gázkibocsátás következtében. A sérültet a grazi tartományi kórházba (LKH Graz) szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség pénteki tájékoztatása szerint az eset feltehetően vágási munkálatok közben történt az üzemben. A két, magyar állampolgárságú munkás felülvizsgálati munkákat végzett egy föld alatti aknában, ahol a szén-monoxid-szivárgás történt. A sérülteket egy művezető találta meg, aki azonnal riasztotta a mentőszolgálatokat. A baleset pontos körülményeinek kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.

