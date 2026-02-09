Bent hagyta őket a járó autóban – három fogyatékkal élő férfi halt meg szén-monoxid-mérgezésben

Három fogyatékkal élő férfi vesztette életét szén-monoxid -mérgezésben Utah államban, miután a gyanú szerint a sofőrjük hosszú időre magukra hagyta őket egy járó járműben. Az ügyben emberölés miatt emeltek vádat egy 25 éves férfi ellen.
Isaiah Pulu ellen háromrendbeli emberölés és háromrendbeli súlyos, kiszolgáltatott felnőtt sérelmére elkövetett bántalmazás miatt indult eljárás. A tragédia február 6-án történt.
A hatóságok közlése szerint Pulu egy olyan vállalat sofőrjeként dolgozott, amely fogyatékkal élő felnőttek szállításával foglalkozik. A három áldozat – Colton Moser, Mosa'ati Moa és Tim Jones – különböző támogatott lakóotthonok lakói voltak. Nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan hová szállították őket.
A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr ebédidőben megállt a saját otthonánál, majd bement a házba, miközben a három férfit a járó járműben hagyta. Elmondása szerint egy–két órával később tért vissza, amikor már mindhármukat holtan találta. A helyszínre délután két óra körül érkeztek ki a mentők és a rendőrök, miután bejelentés érkezett három olyan személyről, akik nem lélegeztek és eszméletlenek voltak.
A bírósági iratok szerint Pulu állítólag ebédelt és televíziót nézett, miközben a férfiak több mint három órán keresztül a furgonban tartózkodtak. A sofőr azt állította, hogy amikor elhagyta a járművet, a garázsajtó nyitva volt. Visszatérésekor azonban már zárva találta, a jármű pedig le volt állítva, és nem indult el.
A beszámolók szerint az áldozatok közül ketten nem tudtak beszélni. Pulu a rendőröknek azt is elmondta, hogy az egyik férfi nyugtalan volt és zavaróan viselkedett a tragédia előtt. Isaiah Pulut a rendőrség közvetlenül az eset után kihallgatta, majd néhány órával később őrizetbe vette. Jelenleg óvadék nélkül tartják fogva a Salt Lake megyei börtönben, tudta meg a People.
