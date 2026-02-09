Bent hagyta őket a járó autóban – három fogyatékkal élő férfi halt meg szén-monoxid-mérgezésben

Három fogyatékkal élő férfi vesztette életét szén-monoxid -mérgezésben Utah államban, miután a gyanú szerint a sofőrjük hosszú időre magukra hagyta őket egy járó járműben. Az ügyben emberölés miatt emeltek vádat egy 25 éves férfi ellen.

Szén-monoxid-mérgezés végzett a súlyosan beteg férfiakkal

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Belehaltak a szén-monoxid-mérgezésbe

Isaiah Pulu ellen háromrendbeli emberölés és háromrendbeli súlyos, kiszolgáltatott felnőtt sérelmére elkövetett bántalmazás miatt indult eljárás. A tragédia február 6-án történt.

A hatóságok közlése szerint Pulu egy olyan vállalat sofőrjeként dolgozott, amely fogyatékkal élő felnőttek szállításával foglalkozik. A három áldozat – Colton Moser, Mosa'ati Moa és Tim Jones – különböző támogatott lakóotthonok lakói voltak. Nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan hová szállították őket.

A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr ebédidőben megállt a saját otthonánál, majd bement a házba, miközben a három férfit a járó járműben hagyta. Elmondása szerint egy–két órával később tért vissza, amikor már mindhármukat holtan találta. A helyszínre délután két óra körül érkeztek ki a mentők és a rendőrök, miután bejelentés érkezett három olyan személyről, akik nem lélegeztek és eszméletlenek voltak.

A bírósági iratok szerint Pulu állítólag ebédelt és televíziót nézett, miközben a férfiak több mint három órán keresztül a furgonban tartózkodtak. A sofőr azt állította, hogy amikor elhagyta a járművet, a garázsajtó nyitva volt. Visszatérésekor azonban már zárva találta, a jármű pedig le volt állítva, és nem indult el.

A beszámolók szerint az áldozatok közül ketten nem tudtak beszélni. Pulu a rendőröknek azt is elmondta, hogy az egyik férfi nyugtalan volt és zavaróan viselkedett a tragédia előtt. Isaiah Pulut a rendőrség közvetlenül az eset után kihallgatta, majd néhány órával később őrizetbe vette. Jelenleg óvadék nélkül tartják fogva a Salt Lake megyei börtönben, tudta meg a People.