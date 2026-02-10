Több gyermek is rendellenességgel született, acélmű által okozott szennyezés állhat a háttérben

Andy Hines fiát, Frasert 17 hónapos korában diagnosztizálták a leukémia egy ritka fajtájával. Fraser szülei szerint a Corby-i acélmű nemcsak az ő, hanem több más gyermek megbetegedéséért is felelős lehet.

Több gyermek betegségét okozhatta egy acélmű lebontása

Fotó: trairut noppakaew / Shutterstock

Fraser édesanyja, Alison Garrney, szerint sosem éreztek haragot, inkább a fájdalom vette át az uralmat az életükben. Fraser másfél éves volt, amikor majdnem belehalt a betegségébe:

A orvos azt mondta: Olyan problémával állunk szemben, amellyel korábban még soha. Elvégeztünk teszteket, és azok a rák egy rendkívül ritka formáját mutatták ki, génátrendeződéssel együtt

A most kilencéves kisfiú várható élettartama a transzplantáció miatt rövidebb, és a rák újbóli kialakulásának kockázata is magasabb.

Mi történt az acélművel?

A Corby-i acélmű fénykorában Európa egyik legnagyobbja volt. Az üzem 1980-as bezárását követően, a bontási munkálatok során jelentős szennyezés jutott a légkörbe - feltételezések szerint ennek következtében számos csecsemő született rendellenességgel a környéken.

A Legfelsőbb Bíróság 2009-ben fogadta el azokat az állításokat, miszerint összefüggés lehet a Corby Borough Tanács hanyag munkái és a születési rendellenességek között. Alison, Andy és más érintett családok aggodalma abból fakad, hogy nem tudni pontosan, hová temették el az acélműből származó hulladékot. Ennek szeretnének utánajárni, valamint annak is, hogy ennek lehet-e köze a térségben kialakult megbetegedésekhez.

A Corby Borough Tanácsot 2021-ben megszüntették, helyét az Észak-Northamptonshire-i Tanács vette át. A múlt hónapban két, a családok kérésére közzétett jelentést publikáltak a gyermekkori rákos megbetegedések arányáról.

A nyomozás szerint a gyermekkori rákos megbetegedések aránya Corbyban nem magasabb, mint Anglia más részein.

"Komolyan és érzékenyen közelítettük meg ezt az elemzést, biztosítva, hogy a legmegbízhatóbb módszereket alkalmazzuk, és a történteket függetlenül felülvizsgáljuk. Az eredmények megnyugtatóak, mivel azt mutatják, hogy a gyermekkori rákos megbetegedések aránya Corbyban nem haladja meg az átlagos szintet" - áll a közleményben.