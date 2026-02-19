Súlyos baleset Zalában: három embert vágtak ki a roncsok közül

Súlyos autóbaleset történt február 19-én éjszaka, nem sokkal éjfél után, ami miatt mentőre volt szükség. Nagyradán ugyanis villanyoszlopnak hajtott, és lényegében rátekeredett arra egy személykocsi a Kossuth Lajos úton.

Rohantak a mentők a baleset helyszínére

Fotó: Gé

A zalakarosi és pacsai hivatásos tűzoltók három embert szabadítottak ki a roncsból, a helyszínre több mentőautó is érkezett.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták

- közölte a katasztrófavédelem.