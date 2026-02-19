Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Súlyos baleset Zalában: három embert vágtak ki a roncsok közül

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 07:55
tűzoltómentő
Csak a szerencsének köszönhetően nem történt tragédia.
B. V.
Súlyos autóbaleset történt február 19-én éjszaka, nem sokkal éjfél után, ami miatt mentőre volt szükség. Nagyradán ugyanis villanyoszlopnak hajtott, és lényegében rátekeredett arra egy személykocsi a Kossuth Lajos úton. 

Rohantak a mentők a baleset helyszínére
Súlyos baleset történt éjszaka, több mentőre volt szükség

A zalakarosi és pacsai hivatásos tűzoltók három embert szabadítottak ki a roncsból, a helyszínre több mentőautó is érkezett.

 Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták

 - közölte a katasztrófavédelem

 

