Súlyos baleset Zalában: három embert vágtak ki a roncsok közül

Súlyos autóbaleset történt február 19-én éjszaka, nem sokkal éjfél után, ami miatt mentőre volt szükség. Nagyradán ugyanis villanyoszlopnak hajtott, és lényegében rátekeredett arra egy személykocsi a Kossuth Lajos úton.
A zalakarosi és pacsai hivatásos tűzoltók három embert szabadítottak ki a roncsból, a helyszínre több mentőautó is érkezett.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták
- közölte a katasztrófavédelem.
