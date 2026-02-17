Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Régi magyar barátnője, Mariska ápolja Lindsey Vonnt

2026. február 17.
Alighogy hazavitték az Olaszországban elvégzett negyedik műtétje után, a kórtermét ellepték a barátai, szeretettei. Lindsey Vonnt a hollywoodi fimsztár, Mariska Hargitay is rögtön meglátogatta.
Lindsey Vonnt vasárnap, a negyedik műtétje után hazaszállították Olaszországból az Egyesült Államokba, hogy egy trevisói hét után ott folytassák a gyógyítását. A milánói-cortinai téli olimpia női lesiklóversenyén súlyos sérülést szenvedett 41 éves amerikai sísztár újabb operációk elé néz a sokszorosan törött sípcsontjával, de a szerettei, barátai igyekeznek jókedvre deríteni.

Lindsey Vonn és Mariska Hargitay (jobbra)
Lindsey Vonn és Mariska Hargitay (jobbra) tavaly szeptemberben, a New York-i divathét egyik jótékonysági rendezvényén
Fotó: Getty Images

A szörnyű bukása után csaknem a fél lábát elvesztő Vonn első látogatói közé tartozott a világhírű hollywoodi színésznő, Mariska Hargitay is. Régóta jó barátságot ápolnak, tavaly ősszel is együtt látogattak el a New York-i divathét több eseményére, előtte pedig az olimpiai- és világbajnok sportolónő díszvendég volt az Anyám, Jayne Mansfield című dokumentumfilm premierjén.

Mariska Hargitay (jobbra) is meglátogatta, hogy jobb kedvre derítse Lindsey Vonnt a kórházban
Fotó: Instagram/lindseyvonn

Az 1950-es évek amerikai szexszimbóluma, a színházi, filmszínésznőként és Playboy-modellként is sikeres Jayne Mansfield most 62 éves lánya, Mariska Hargitay Golden Globe- és Emmy-díjas filmsztár. Magyar nevét az autóbalesetben tragikusan fiatalon, 34 évesen elhunyt édesanyja második férjének, Hargitay Miklósnak köszönheti. Ő a II. világháború után emigrált, kőbányai születésű Fradi-focistából és cirkuszi akrobatából lett testépítőbajnok és színész, már Mickey Hargitay néven. Mariska a gyerekkorában szinte minden nyarat a Balatonnál töltött, Budapestre is gyakran járt. Tavaly Cannes-ban bemutatott önéletrajzi dokumentumfilmjében árulta el, hogy Hargitay a nevelőapja volt – a biológiai apja Nelson Sardelli olasz származású brazíliai énekes-humorista.

Így derítették jókedvre Lindsey Vonnt a barátai, szerettei a kórházi ágyán:

 

