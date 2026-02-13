Szirénáztak a tűzoltók az M7-esen: Hatalmas lángokkal égett a kamion

Kigyulladt egy munkagépeket szállító kamion az M7-es sztráda 201-202-es kilométere között, Nagyrécse térségében - számolt be péntek délután a katasztrófavédelem.

Rohantak a tűzoltók

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A Letenye felé vezető oldalon lángoló járműhöz nagykanizsai és zalakarosi hivatásos tűzoltók vonultak. A rajok víz- és habsugárral oltották a tüzet, amely a szállított két földmunkagépre nem terjedt át. A tüzet eloltották, már az utómunkálatok zajlanak.