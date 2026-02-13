Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szirénáztak a tűzoltók az M7-esen: Hatalmas lángokkal égett a kamion

tűzoltók
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 15:47
kamiontűz
Munkagépeket szállított a kamion. Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

Kigyulladt egy munkagépeket szállító kamion az M7-es sztráda 201-202-es kilométere között, Nagyrécse térségében - számolt be péntek délután a katasztrófavédelem. 

Rohantak a tűzoltók
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A Letenye felé vezető oldalon lángoló járműhöz nagykanizsai és zalakarosi hivatásos tűzoltók vonultak. A rajok víz- és habsugárral oltották a tüzet, amely a szállított két földmunkagépre nem terjedt át. A tüzet eloltották, már az utómunkálatok zajlanak.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu