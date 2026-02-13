Szirénáztak a tűzoltók az M7-esen: Hatalmas lángokkal égett a kamion

Kigyulladt egy munkagépeket szállító kamion az M7-es sztráda 201-202-es kilométere között, Nagyrécse térségében - számolt be péntek délután a katasztrófavédelem.
A Letenye felé vezető oldalon lángoló járműhöz nagykanizsai és zalakarosi hivatásos tűzoltók vonultak. A rajok víz- és habsugárral oltották a tüzet, amely a szállított két földmunkagépre nem terjedt át. A tüzet eloltották, már az utómunkálatok zajlanak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.