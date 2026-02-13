Sokkoló: Hárman zuhantak a mélybe egy leszakadt terasz miatt - videó

Múlthéten egy sokkoló felvétel látott napvilágot a kínai Zunyi városából, amikor több fiatal drónos felvételek készítése közben a mélybe zuhant a leszakadt terasz miatt - minden vészjósló jel nélkül!

A leszakadt terasz körül semmilyen figyelmeztetés nem volt látható

A biztonsági kamera felvételei tanúsítják, hogy három ember áll a terasz szélén integetve a repülő drónnak, majd a következő pillanatban leszakad a terasz a lábuk alatt, majd pillanatok alatt a mélybe esnek. Végül kiderült, hogy a terasz alatt laza és puha földréteg volt, amely nem okozott fájdalmat a váratlan esés következtében. Ebből kifolyólag a három fiatal saját eréből állt fel, és csak kisebb horzsolásokat szenvedtek el a zuhanás után- írja az Origo.

A beszakadt teraszról készült részletes felvétel az alábbiakban megtekinthető!