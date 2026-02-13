Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Sokkoló: Hárman zuhantak a mélybe egy leszakadt terasz miatt - videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 16:10
Az eset még 2026. február 4-én történt Kínában, Zunyi városában, egy régi lakóház előtt. A leszakadt terasz körülményeit még vizsgálják.
Amy Mans
A szerző cikkei

Múlthéten egy sokkoló felvétel látott napvilágot a kínai Zunyi városából, amikor több fiatal drónos felvételek készítése közben a mélybe zuhant a leszakadt terasz miatt - minden vészjósló jel nélkül!

alt=Leszakadt terasz rántotta mélybe a fiatalokat drón felvételek készítése közben
Leszakadt terasz rántotta mélybe a fiatalokat drónfelvételek készítése közben / Fotó: polinaloves /  Shutterstock (Illusztráció)

A leszakadt terasz körül semmilyen figyelmeztetés nem volt látható

 A biztonsági kamera felvételei tanúsítják, hogy három ember áll a terasz szélén integetve a repülő drónnak, majd a következő pillanatban leszakad a terasz a lábuk alatt, majd pillanatok alatt a mélybe esnek. Végül kiderült, hogy a terasz alatt laza és puha földréteg volt, amely nem okozott fájdalmat a váratlan esés következtében. Ebből kifolyólag a három fiatal saját eréből állt fel, és csak kisebb horzsolásokat szenvedtek el a zuhanás után- írja az Origo.

A beszakadt teraszról készült részletes felvétel az alábbiakban megtekinthető!

 

