Brutális karambolhoz rohant a mentő Balassagyarmaton

Péntek délután számolt be róla a katasztrófavédelem, hogy Balassagyarmaton két autó ütközött egymásnak. A balesethez azonnal mentőt kellett hívni.
Egymásba hajtott két személykocsi Balassagyarmaton, a Nyírjesi utca és az Ifjúság útja sarkán. A két autóban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A karambol miatt forgalmi akadályra kell számítani.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.