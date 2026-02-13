Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális karambolhoz rohant a mentő Balassagyarmaton

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 14:35
balassagyarmatmentőkarambol
3 ember élete került veszélybe. A mentők azonnal a balesethez siettek.

Péntek délután számolt be róla a katasztrófavédelem, hogy Balassagyarmaton két autó ütközött egymásnak. A balesethez azonnal mentőt kellett hívni. 

Illusztrációs képek mentő mentőautó rendőr rendőrautó
Rohant a mentő. Fotó: Dinya Magdolna / Békés Megyei Hírlap

Egymásba hajtott két személykocsi Balassagyarmaton, a Nyírjesi utca és az Ifjúság útja sarkán. A két autóban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A karambol miatt forgalmi akadályra kell számítani.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu