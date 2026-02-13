Brutális karambolhoz rohant a mentő Balassagyarmaton

Péntek délután számolt be róla a katasztrófavédelem, hogy Balassagyarmaton két autó ütközött egymásnak. A balesethez azonnal mentőt kellett hívni.

Rohant a mentő. Fotó: Dinya Magdolna / Békés Megyei Hírlap

Egymásba hajtott két személykocsi Balassagyarmaton, a Nyírjesi utca és az Ifjúság útja sarkán. A két autóban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A karambol miatt forgalmi akadályra kell számítani.