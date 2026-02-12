Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halálos villamosbaleset áldozata lett egy 21 éves férfi – videó

halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 20:29
szarajevóvillamos
A tragédiának négy sérültje is van. Az villamosbaleset egyik sérültjének lábát is amputálni kellett.
Bors
A szerző cikkei

Halálos villamosbaleset történt csütörtökön Szarajevó központjában.

Halálos villamosbaleset Szarjevóban
Halálos villamosbaleset Szarajevóban
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

A baleset a Nemzeti Múzeum közelében történt, áldozata egy 21 éves férfi. Emellett négyen megsérültek.

A baleset súlyosságát az orvosi jelentések is megerősítették: a halálos áldozat mellett az egyik sérült lábát amputálni kellett a baleset következtében.

A videón látható ahogyan a villamos nagy sebességgel kanyarodva, lecsúszik a sínekről, majd ütközik. A baleset helyszínére több mentőegység és tűzoltó is kivonult - írja az N1 helyi hírportál. 

Videón a halálos villamosbaleset

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu