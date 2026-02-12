Halálos villamosbaleset áldozata lett egy 21 éves férfi – videó

Halálos villamosbaleset történt csütörtökön Szarajevó központjában.
A baleset a Nemzeti Múzeum közelében történt, áldozata egy 21 éves férfi. Emellett négyen megsérültek.
A baleset súlyosságát az orvosi jelentések is megerősítették: a halálos áldozat mellett az egyik sérült lábát amputálni kellett a baleset következtében.
A videón látható ahogyan a villamos nagy sebességgel kanyarodva, lecsúszik a sínekről, majd ütközik. A baleset helyszínére több mentőegység és tűzoltó is kivonult - írja az N1 helyi hírportál.
