Halálos villamosbaleset áldozata lett egy 21 éves férfi – videó

Halálos villamosbaleset Szarajevóban

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A baleset a Nemzeti Múzeum közelében történt, áldozata egy 21 éves férfi. Emellett négyen megsérültek.

A baleset súlyosságát az orvosi jelentések is megerősítették: a halálos áldozat mellett az egyik sérült lábát amputálni kellett a baleset következtében.

A videón látható ahogyan a villamos nagy sebességgel kanyarodva, lecsúszik a sínekről, majd ütközik. A baleset helyszínére több mentőegység és tűzoltó is kivonult - írja az N1 helyi hírportál.

Videón a halálos villamosbaleset