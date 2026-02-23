Szörnyű dráma Pécsett - megtalálták a háromgyermekes családapa maradványait

A család az utolsó pillanatig bízott a csodában, abban, hogy G. Krisztián egyszer csak besétál az ajtón. Pénteken azonban a remény utolsó szikrája is elillant: a helyszínen talált személyes tárgyak egyértelművé tették, hogy a pécsi családapa földi maradványait találták meg a Tettye felett.

Két évig tartó bizonytalanság és reménykedés ért fájdalmasan véget. A pécsi G. Krisztián 2024 júniusában indult el otthonról, miután elköszönt gyermekeitől és soha többé nem tért haza

Fotó: Police.hu

Egy átlagos reggelnek indult Krisztián életében, tragédia lett belőle

A dráma 2024. június 14-én kezdődött. Krisztián aznap reggel még elkísérte három gyermekét az iskolába, és szeretettel elbúcsúzott tőlük. Ezután felhívta édesanyját, hogy aznap nem megy dolgozni, mert orvoshoz készül. Ez volt az utolsó alkalom, hogy bárki hallotta a hangját. A 36 éves férfi mobilja még aznap kikapcsolt, és azóta hiába keresték égen-földön.

A betegség árnyéka

Az eltűnése előtt Krisztián súlyos kálvárián ment keresztül. Alig két hónappal korábban sztrók gyanújával került kórházba, ahol egy hónapig küzdöttek az életéért. Bár kiengedték a kórházból, az állapota nem javult: összeomlott a tüdeje, és gégemetszést kellett végrehajtani rajta, hogy megmentsék. A vizsgálatok során kiderült a lesújtó diagnózis; agydaganattal és autoimmun betegséggel is küzdött. A korábban életerős férfi árnyéka volt önmagának, és csak könnyített munkát tudott vállalni.

A Tettyén találták meg Krisztián maradványait

A rendőrségi körözés közel két évig volt érvényben, de a keresés végül tragédiával zárult. Információink szerint a túrázók 2025. december 13-án bukkantak rá az emberi maradványokra a Tettye feletti részen. A táska és a benne lévő személyigazolvány már sejtette a legrosszabbat, de a hivatalos megerősítésre február 20-ig, péntekig várni kellett.

A szakértői vizsgálatok ekkor mondták ki végérvényesen: az elhunyt G. Krisztián. Bár a család megkapta a válaszokat az eltűnésre, a halál pontos okát a szakértők még vizsgálják. Az édesapa három kiskorú gyermeket hagyott maga után, akiknek most a legnehezebb teherrel, apjuk elvesztésével kell szembenézniük.