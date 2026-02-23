Újabb vonattragédia történt, ezúttal Szabadisóstónál

Tragikus kimenetelű vonatbaleset történt Szabadisóstónál, az üdülőterületen: egy szerelvény halálra gázolt egy idős asszonyt.
Mára már csak a sínekre szórt mész emlékeztet a szombat este történt halálos balesetre. Sajnos az ehhez hasonló balesetek száma évről évre emelkedik. "2025-ben összesen 57 baleset történt vasúti átjárókban, amiben 19-en vesztették életüket. Öngyilkosságot 101 esetben kíséreltek meg, illetve 51 baleset történt amiatt, hogy tiltott helyen tartózkodtak" - árulta el Váczi Viktor, a MÁV szóvivője a Tényeknek. Csütörtök este is történt egy kísértetiesen hasonló eset: akkor Kisújszálláson vesztette életét egy nyugdíjas: 117 kilométer/órás sebességgel sodorta el a vonat.
A tragédiák ráadásul a mozdonyvezetők életét is örökre megváltoztatják. Egy mozdonyvezető, Bognár Judit egy korábbi beszélgetés során elárulta: pontosan emlékszik minden pillanatra, mindent fel tud idézni a legapróbb részletig abból a tragikus esetből, aminek részese volt.
Hogy milyen ruha volt rajta, hogy rám nézett... Mindenre emlékszem!
