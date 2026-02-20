Most jött: kandelábernek csapódott egy autó, azonnal hívták a mentőket

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 07:33
Miskolcon történt a baleset.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy kandelábernek ütközött egy gépkocsi Miskolcon, a Zsigmondy Vilmos utca elején, a József Attila utcai kereszteződés közelében. A megosztott információk szerint a város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet, amiben csak a vezetője utazott. Mint kiderült, a balesethez a mentők is kiérkeztek, illetve az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre kérték.

 

